La Casa de Papel Suplemento Economía 09 de junio de 2019 Por Guillermo Briggiler El BCRA, quien armado de una ametralladora llamada Lelic y manejada por quien podríamos llamar “Buenos Aires”, para preservar su nombre al igual que en la saga, nos deja sin un mango para producir. El mercado se reduce ahora a que los bancos toman en el mercado pesos con tasas que pueden llegar al 50% y se la prestan al BCRA por medio de Lelic al 70% anual. Lindo negocio.

FOTO ARCHIVO GUIDO SANDLERIS. El titular del Banco Central.







Se viene una nueva temporada de la popular serie Casa de Papel, pero en Argentina no esperaron al estreno y se metieron en el BCRA sin disparar un solo tiro.

Los bancos comerciales son, o deberían ser, simples intermediadores entre quienes necesitan un préstamo y quienes tienen dinero ocioso. En una economía sana, los que necesitan préstamos son todas aquellas empresas que desean producir o participar del proceso productivo mediante la distribución o comercialización de cualquier bien. Por ejemplo el lavadero de autos de la esquina necesita una nueva hidrolavadora para cumplir con la creciente demanda de autos que recibe. Para adquirirla se acerca a su banco, que le debería prestar el dinero necesario que devolverá en un plazo determinado y en cuotas mientras obtiene de cada lavado una pequeña ganancia que le permita pagar, el alquiler, el agua, los impuestos y entre otras cosas, la cuota del préstamo.

Por otra parte el citado banco necesita el capital para prestarle al dueño del lavadero que desea adquirir la hidrolavadora, para conseguirlo sale al mercado a buscarlo. Los proveedores de este banco, son los empleados que perciben sueldos en dicha entidad, quienes cobran planes sociales, pensiones o jubilaciones en dicho banco y dejan parte del mes saldos en sus cuentas, así como otros depositantes que ahorran en pesos o simplemente dejan saldos depositados en las cuentas.

Pero actualmente en el lugar del demandante de créditos para producir, apareció un actor en el mercado que se lleva todo lo que hay de préstamo disponible. Este actor es la víctima asaltada en la serie del título y que acá aparece siendo el victimario que asalta al mercado quedándose con todo el crédito disponible, haciendo casi imposible para quien procede de los sectores productivos conseguir un crédito. Hablamos del BCRA, quien armado de una ametralladora llamada Leliq y manejada por quien podríamos llamar “Buenos Aires”, para preservar su nombre al igual que en la saga, nos deja sin un mango para producir.

El mercado se reduce ahora a que los bancos toman en el mercado pesos con tasas que pueden llegar al 50% y se la prestan al BCRA por medio de Lelic al 70% anual. Actualmente las citadas letras alcanzan el 90% del stock de depósitos a plazo fijo y representan el 39% de las reservas del BCRA. Con esto lo que se desea es mantener al dólar controlado y buscar que ceda la inflación, con una base monetaria freezada y con una economía que no reaccionará. Y para que desde la conducción económica nos den señales que permitan que arranquemos nuevamente deberá terminar la incertidumbre, que seguramente será después del cierre de listas del 22 de junio o de las PASO 11 de agosto o de las generales 27 de octubre. Pero si hay balotaje, votamos otra vez el 24 de noviembre. ¿Acá termina la historia? Probablemente, sino esperaremos a asuma el nuevo gobierno, designe ministros, lleguen las fiestas y arranque el 2020. Con suerte ahí empezaremos a producir y dejaremos de especular. Nos levantaremos una mañana y veremos la flor del partisano, pero de aquel que no descubrió al invasor y se pasó un año entero sin luchar. Bella ciao, bella ciao…



