Se harían 7.735 conexiones cloacales nuevas en siete barrios de la ciudad Locales 09 de junio de 2019 Redacción Por De esta manera, casi la totalidad de Rafaela tendría ese servicio esencial. Se verían beneficiados los barrios del Norte (Mora, Virgen del Rosario, Italia y Zazpe), como así también el Brigadier López y Antártida Argentina. También se verá beneficiada Angélica, con una red de colectoras y conexiones domiciliarias, más dos estaciones elevadoras. Se está al aguardo de que el Senado le dé el aval al Ejecutivo Provincial y que el Directorio de la Agencia Francesa para el Desarrollo apruebe el crédito. Podría ser esta semana.







El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, destacó en su visita a la ciudad que están al aguardo de que el Senado de Santa Fe apruebe un crédito por más de 100 millones de euros, destinados a diferentes obras de saneamiento en la Provincia. Cerca del 10% del total de este crédito no solamente beneficiará a Rafaela, sino también a la vecina localidad de Angélica.

"Muy prontamente, esperamos que la semana que viene, el directorio de la Agencia Francesa para Desarrollo apruebe un crédito por 100.000.000 de euros para la provincia para hacer obras de saneamiento, agua potable y cloacas", comentó en su visita a LA OPINION el funcionario provincial.

"Varios barrios de la ciudad de Rafaela están incluidos en ese financiamiento", agregó. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, los trabajos a realizar (en el caso de que se apruebe el crédito) es, principalmente, en el norte de la ciudad, beneficiando a los barrios Mora, Virgen del Rosario, Italia y Zazpe, aunque también están contemplados el Brigadier López y el Antártida Argentina. En total, suman unas 7735 conexiones más.

Recordemos que, de acuerdo al Relevamiento Socioeconómico del año pasado, el 81,7% del total de las viviendas de nuestra ciudad (estimadas en unos 28.000 sobre un total de 34.000 catastros), hoy cuentan con este servicio. Si se le suman estas conexiones, casi se llegaría al 100% de la ciudad.

Además de las conexiones, también está presupuestado un "colector principal". Pero, todo esto, no sería suficiente (ver aparte).



EN ANGELICA TAMBIEN

A mediados de abril de este año, el subsecretario de Programación del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Alberto Armas, realizó una recorrida junto a una delegación de la Agencia Francesa para el Desarrollo por obras de agua y saneamiento.

La comitiva recorrió la planta de ASSA en nuestra ciudad, donde pudieron inspeccionar el funcionamiento de las estaciones elevadoras, la planta de lechos percoladores y descarga de efluentes. Pero también fueron a la localidad de Angélica, donde recorrieron los predios en los que se planean construir dos estaciones elevadoras, lagunas de tratamiento, que forman parte de un proyecto integral de cloacas.



CREDITO BENEFICIOSO

ESPERA SER APROBADO

Según Saglione, el crédito tiene condiciones muy ventajosas para la ciudad: "es por más de 100 millones de euros, a 15 años, con tres de gracia y una tasa de interés por debajo del 5 por ciento". "Estamos esperando que sea aprobado también por la Cámara de Senadores de la Provincia. Hemos presentado en febrero el trámite y hasta el momento no ha tenido tratamiento parlamentario". Cerca del 10% del total, unos 11 millones de euros, se destinarían a las obras de Rafaela.

Vale destacar que la Agencia Francesa para el Desarrollo es el banco de desarrollo del Estado francés. Se trata de una institución financiera pública que implementa la política de ayuda al desarrollo y de protección del medioambiente, definida por el gobierno francés desde hace 70 años.

El organismo financia y respalda proyectos apoyados por los Estados nacionales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, bancos e intermediarios financieros, además de empresas públicas y privadas.