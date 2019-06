Los emprendedores menores de 40 años Suplemento Economía 09 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Dos de cada tres Pymes que surgen en la Argentina son fundadas por emprendedores que tienen menos de 40 años de edad, y las exportaciones del sector alcanzan ya los 6.300 millones de dólares al año, según datos oficiales. Los datos fueron difundidos a propósito del encuentro que mantuvo este martes en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos

Peña, con jóvenes emprendedores que desarrollan herramientas para mejorar el estilo de vida de personas con capacidades diferentes.

Durante el encuentro, que se realizó pasadas las 9:30 de este martes en el salón Pueblos Originarios de la sede de Gobierno, el funcionario nacional se reunió con los finalistas de la 10ª edición del Premio Joven Empresario Argentino, que organiza la CAME.

Peña recibió al ganador del concurso, Mauro Tronelli, oriundo de Río Negro y fundador de una PyME que desarrolla tecnología adaptativa y elementos de electrónica médica. Su empresa creó la Silla de Ruedas Omnidireccional (SiRuOm), con capacidad de moverse en cualquier sentido, invento por el que ganó la competencia.

El sistema que utiliza este aparato le permite al usuario moverse con mayor facilidad por lugares reducidos, como

departamentos, oficinas y ascensores, ya que no requiere radios de giro.

Además, esta silla de ruedas cuenta con un segundo sistema de mando para poder maniobrarla a través de una aplicación para celulares. También estuvieron otros dos finalistas: Federico Tuckey, que vive en Chaco y se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas de alta calidad, y Emmanuel Inca, de Jujuy, quien construye impresoras 3D para la fabricación de prótesis humanas.

Del encuentro participaron, además, el presidente de CAME Joven, Fabián Zarza; el director ejecutivo de esa entidad, Juan Pablo Bazán, y el diputado nacional por San Juan, Eduardo Cáceres. De acuerdo con datos oficiales, las exportaciones en este sector alcanzan unos 6.300 millones de dólares y, según el Gobierno, la nueva ley para Pequeñas y Medianas Empresas beneficiará a 11.000 firmas y generarán 215.000 nuevos puestos de trabajo.

La CAME viene realizando el Premio Joven Empresario Argentino desde hace 10 años, con el objetivo de destacar las historias que promuevan la capacidad competitiva, innovación, desarrollo productivo regional y la proyección internacional.