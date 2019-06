Seminario de CAME

En el marco de las capacitaciones brindadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el próximo miércoles 12 y jueves 13 de junio, de 13:30 a 17:30 se desarrollará la capacitación sobre “Técnicas de exhibición de productos en ferias, exposiciones, rondas de negocios y stands".En general, las propuestas de exhibición para emprendedores, o pequeños comerciantes feria-dependientes, están asociados a la improvisación, y a la poca producción, en parte debido a los costos y en parte debido a la inexperiencia de los expositores.Este tipo de falencia, hace que se asocie el evento a una imagen de austeridad, que no favorece en absoluto a los emprendedores o pymes en desarrollo, ya que no logran transmitir la imagen que se pretende. De allí surge la necesidad de poder capacitar a empresarios pymes en esta tipo de temática que no es menor a la hora de presentar el producto, siendo el objeto físico en donde se ve todo el trabajo que hay detrás del mismo.En esta ocasión la capacitación estará a cargo del Lic. Germán Bürcher.IMPORTANTE: Aquellos que participen del 80% de las capacitaciones CAME previstas en el CCIRR para este año, obtendrán un certificado de “Gestión empresarial integral”. Ya que el cronograma es pensado estratégicamente a fin de obtener un conocimiento integral de las diferentes áreas de la empresa.Socios CCIRR: sin cargo.No socios: $ 1250.Para más información: [email protected]