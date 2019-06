El dólar concluyó la semana estable Nacionales 08 de junio de 2019 Redacción Por El Banco Central recortó nuevamente la tasa de Leliq.







BUENOS AIRES, 8 (NA). - El dólar finalizó ayer estable al cerrar a $ 46,12 y en la semana registró un leve avance de dos centavos, mientras el Banco Central volvió a convalidar una leve baja en la tasa de Leliq. La moneda norteamericana terminó este viernes a $ 43,85 para la punta compradora y $ 46,12 para la vendedora. En Banco Nación, el billete operó a $ 45,90; al tiempo que la cotización más elevada se dio en banco Galicia a $ 46,40, seguido por ICBC a $46,30.

Por su parte, el dólar mayorista perdió ocho centavos respecto del jueves y fue ofrecido a $44,85. A lo largo de la semana, el billete en el mercado que operan entidades financieras y empresas sumó nueve centavos. Este viernes, el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 842,249 millones.

El Banco Central continuó con el recorte de la tasa de Leliq y el promedio diario se ubicó en 69,610% tras ubicarse el día anterior en 69,967%. En la primera licitación, de Letras de Liquidez la autoridad monetaria adjudicó $110.864 millones con un rendimiento de 69,669%.

En la segunda subasta fue adjudicado un total de $114.599 millones con un retorno promedio de 69,554%.

Operadores destacaron los limitados movimientos del dólar en una plaza cambiaria con cierta tranquilidad pese a la proximidad del período electoral y la incertidumbre que ello genera.

Además, destacaron el rol del Banco Central, que intervino eventualmente en la semana para contener la presión sobre el tipo de cambio y puntualizaron que en las últimas ruedas la oferta por parte del sector agroexportador fue baja.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en tanto, también operó con cierta estabilidad al igual que el Riesgo País.

El organismo que conduce Guido Sandleris publicó esta semana los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el cual los analistas estimaron un valor promedio para junio del tipo de cambio de $45,80 y de $51 para diciembre.



RESERVAS CAYERON

US$6.883 MILLONES

Las reservas internacionales registraron en mayo una disminución de US$6.883 millones, según datos publicados ayer por el Banco Central. El organismo precisó en el Informe Monetario Mensual que en mayo las reservas finalizaron en US$ 64.779 millones.

En ese sentido, sostuvo que se trató de una disminución de US$6.883 millones en la comparación con abril.

La autoridad monetaria subrayó que la baja estuvo explicada principalmente por el pago de deuda en moneda extranjera del Tesoro nacional al Club de París y BONAR. .

El sondeo destacó, por otro lado, que por octavo mes consecutivo, el Banco Central cumplió su objetivo de Base Monetaria (BM). El promedio mensual de la Base Monetaria alcanzó los $1.342,6 mil millones en mayo, lo que implicó un sobrecumplimiento de $0,6 mil millones frente a la meta de $1343,2 mil millones.

El estudio también dio a conocer que "el saldo de los depósitos a plazo en pesos del sector privado pasó de mostrar estabilidad en abril a registrar una clara tendencia ascendente en el transcurso de mayo".

"El nivel del 31 de mayo fue 4% superior al de fines de abril y, en particular, el segmento de depósitos de menos de $1 millón aumentó a 5,3%", resaltó.