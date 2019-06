Pinedo, indeciso sobre el compañero de Macri Nacionales 08 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, se refirió ayer a la inminente definición del compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, al señalar que "no tiene que ir un radical, pero puede ir un radical", mientras que tampoco descartó que se mantenga a Gabriela Michetti en el binomio.

"Lo más importante es que quien ocupe la Vicepresidencia trabaje en equipo con el Presidente y que lo decida el Presidente, sobre propuestas que le van a arrimar los partidos de la coalición", sostuvo en alusión a los socios del PRO en Cambiemos, es decir la UCR y la Coalición Cívica (CC). Al ser consultado sobre si el compañero de fórmula de Macri tenía que ser un dirigente del centenario partido, Pinedo respondió: "No tiene que ir un radical, pero puede ir un radical".

Respecto a la posibilidad de que Michetti pueda acompañar otra vez a Macri en la fórmula, el senador no le cerró la puerta a esa chance, al considerar que ejerció "una Vicepresidencia distinta de otras del pasado".

Se espera que la semana próxima se profundicen las negociaciones de la Casa Rosada con la UCR y la CC para definir quién completará la fórmula presidencial de Cambiemos acompañando a Mauricio Macri en la búsqueda de la reelección.