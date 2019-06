Están los árbitros Deportes 08 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL







Anoche se confirmaron las designaciones arbitrales para los encuentros de Liga Rafaelina de Fútbol en lo que será otra jornada dominguera fantástica, de pura emoción.

Por la Primera A se pondrá en juego la décima fecha y los líderes, 9 de Julio y Atlético de Rafaela, jugarán como visitantes de Talleres y Unión, respectivamente.

El programa (Primera 15:30 hs, Reservas 14 hs): Ferrocarril del Estado vs. Dep. Ramona (Mauro Cardozo), Unión vs. Atlético Rafaela (Silvio Ruiz), Ben Hur vs. Brown (Franco Ceballos), Sportivo Norte vs. Quilmes (Sebastián Garetto), Talleres vs. 9 de Julio (Rodrigo Pérez), Florida vs. Dep. Libertad (Ángelo Trucco), Dep. Tacural vs. Peñarol (Javier Simoncini).



Las Posiciones: 9 de Julio 22, puntos; Atlético de Rafaela 22; Ben Hur 19; Brown San Vicente 19; Unión Sunchales 18; Ferrocarril del Estado 13; Dep. Libertad 11; Dep. Ramona 11; Dep. Tacural 10; Sportivo Norte 10; Arg. Quilmes 8; Florida de Clucellas 8; Peñarol 3; Talleres María Juana 1.



DEBUT CON VICTORIA

En la tarde de ayer dio inicio al torneo Provincial Sub-13 en el cual el seleccionado de Liga Rafaelina debutó con un triunfo por 2 a 0 ante Reconquista, el local. Los goles para esta primera victoria fueron anotados por Thiago Strack (Unión de Sunchales) y Franco Borgarello (San Martín de Angélica). La rafaelina, dirigida por Juan Verón y Fernando Gaitán como ayudante de campo, volverá a jugar este sábado, a las 9 hs, ante Liga Sanlorencina por esta zona A que también tiene a Vera y Casilda.