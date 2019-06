Acueducto: Nación no habilitó los desembolsos Locales 08 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







En relación al acueducto, remarcó que "lamentablemente, hasta la fecha, no hemos podido recibir desembolso alguno y estamos pagando la obra con recursos del presupuesto como consecuencia de que aún hoy, junio del 2019, el gobierno nacional no ha firmado la garantía. Salió el decreto autorizando la firma pero no se firmó y, en consecuencia, no se pueden recibir los desembolsos hasta el momento. Y la obra sigue su ritmo tal como estaba programada y mes a mes, pagamos los certificados en los cinco lotes en los cuales se contrató, a través del Tesoro".

Recordemos que la financiación de la obra del Acueducto de Desvío Arijón, que beneficiará a Rafaela, y otras localidades del departamento Castellanos y Las Colonias, es enteramente foránea: hay un crédito de la OFID de la OPEP y otro del Fondo de Abu Dhabi.