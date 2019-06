Se destruirán mil armas

El Ministerio de Seguridad de la provincia envió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) mil armas para su destrucción, pertenecientes a la fuerza policial. Las mismas permanecían en rezago por el paso del tiempo y habían sido reemplazadas en el marco del plan de renovación de armamentos que lleva a cabo el gobierno provincial. El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, expresó que “esta entrega llevó un trabajo previo de varios días, ya que se realiza con protocolos estrictos ejecutados conjuntamente por Nación y provincia”. “De esta manera, la provincia informa cuáles son las armas que tiene fuera de circulación, luego se cargan en un sistema y finalmente se etiqueta cada una de ellas, en función del protocolo determinado, para que ninguna vaya a los circuitos ilegales”, añadió. Pullaro explicó que la tarea de destrucción de armas “significa que tenemos realmente una política de control de armas. Pusimos en agenda un problema que no era tenido en cuenta, ya que las fuerzas de seguridad de todo el país no tenían una mirada precisa sobre el control de armas de las fuerzas, no existía un control preciso de los arsenales y, lamentablemente, muchas de estas armas iban a los circuitos ilegales. Pero hoy esto ya no es así”, enfatizó. Finalmente, señaló que “gracias al plan de renovación de armamento que lleva adelante el gobierno provincial, ya se entregaron a la ANMAC 5600 armas en desuso y hay 2000 más en la etapa administrativa para ser remitidas al organismo nacional”, concluyó. No obstante, además de la renovación de armamento de la fuerza policial provincial, el Ministerio de Seguridad desarrolla una labor permanente en la quita de armas del circuito ilegal. De manera continua, la Policía provincial decomisa armas de fuego en manos de delincuentes para retirarlas de la calle y prevenir futuros ilícitos. En lo que va del presente año fueron secuestrados 963 por parte de los efectivos en toda la provincia y, desde diciembre de 2015, 12.261.



CONVOCATORIA

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe llama a concurso abierto de antecedentes y oposición para el ingreso de profesionales al Servicio Penitenciario provincial, por resolución ministerial Nº 1060 de fecha 8 de mayo de 2019. Los mismos serán para cubrir 10 cargos de médicos, uno de psiquiatra y uno de farmacéutico para unidades penales de la provincia. El período de inscripción está abierto hasta el 16 de junio próximo. El objetivo de la convocatoria es optimizar el funcionamiento de los servicios de salud dentro de las unidades penales santafesinas y reforzar algunas áreas que requieren mayor atención. Desde el Ministerio se menciona que debido al constante aumento de detenidos en la provincia de Santa Fe, y con más del 90% de reclusos dentro del sistema penitenciario, es necesario incorporar nuevos profesionales para mejorar las condiciones de atención y sostener el buen trabajo que se viene realizando en materia carcelaria.

Requisitos: los profesionales, de hasta 35 años de edad, deben contar con título habilitante y presentar la correspondiente constancia de matriculación en el colegio profesional correspondiente. Los antecedentes deberán ser entregados con un currículum vitae adjunto y acompañados de la totalidad de los documentos que acrediten lo detallado en el mismo, con fotocopias certificadas por un escribano público o una autoridad judicial. Las hojas deben estar en tamaño A4, numeradas y firmadas por el interesado.

Inscripciones: se recibirán hasta el 16 de junio, de lunes a viernes de 8 a 13 horas en las siguientes instituciones: Dirección General del Servicio Penitenciario (San Jerónimo 1170, Santa Fe); Instituto Correccional Modelo de Coronda Unidad I (Belgrano 2421, Coronda); Instituto de Detención de Rosario Unidad III (E. Zeballos 2951, Rosario) e Instituto de Detención de Santa Felicia Unidad X (zona rural, Vera).