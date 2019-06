Gendarmería secuestró 38 autos de alta gama en Puerto Madero Policiales 08 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Al menos 38 autos de alta gama fueron secuestrados este jueves en el complejo de edificios Madero Center de Puerto Madero, en el marco de la causa que investiga el lavado de activos a través de operaciones de importación con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). El operativo estuvo a cargo de Gendarmería y Prefectura por orden del juez Gustavo Meirovich. El juez Meirovich había elevado a juicio oral y público una parte de la causa denominada "Terrasur Inversiones", que investigaba las maniobras de contrabando, lavado de activos y asociación ilícita, en torno a las declaraciones juradas anticipadas de importación. Esos delitos involucran un monto de 300 millones de dólares. El operativo se realizó en el tercer subsuelo del complejo de edificios y oficinas del centro porteño. Entre las prácticas con perjuicios millonarios que se investigan está la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo. Lo que se hizo el jueves a la noche fue un decomiso anticipado para preservar los embargos millonarios que se dispusieron junto a los procesamientos. La causa se inició cerca de un año y medio atrás a partir de una denuncia del ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. El procedimiento consistía en simular trámites de importación con el objetivo de beneficiarse con la compra de dólares a tipo de cambio oficial en medio del cepo. Esas divisas eran giradas luego al exterior sin que las importaciones se llegaran a efectuar. Según publicó La Nación, con la denuncia se descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero. También se armaban empresas fantasma que pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación. Los dos involucrados más conocidos de la causa son Sung Ku Hwang, alias "Mr. Korea", que está acusado de ser el jefe de esta asociación ilícita. Fue extraditado desde Corea y detenido por orden del juez Meirovich. El otro es el empresario Mariano Martínez Rojas, quien se encuentra acusado de sacar cerca de $200 millones del país mediante este método junto a al menos otras cuatro personas. Tanto Mr Korea como Martínez Rojas ya fueron elevados a juicio. (Fuente www.perfil.com).