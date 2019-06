Giustiniani: "hemos planteado la revisión de este sistema" Locales 08 de junio de 2019 Redacción Por El candidato a diputado provincial por Igualdad y Participación repasó cómo llega en esta recta final, de cara a las elecciones. Y recordó su reciente proyecto para revisar el sistema electoral santafesino y eliminar las primarias.

FOTO LA OPINION CANDIDATOS. Rubén Giustiniani y Rosita Ambroggi en la Redacción de LA OPINION.







El candidato a diputado provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, visitó nuestra ciudad, en campaña, con el objetivo claro de poder renovar su banca de cara al próximo 16 de junio. "Estamos en la recta final", dijo el candidato en la Redacción de LA OPINION, haciendo referencia a "una larga campaña".

Giustiniani expresó que "hemos planteado la revisión de este sistema, ya que hace desde febrero que venimos y estamos en un tramo en el cual planteamos a la gente que concurra masivamente a votar que somos una opción independiente en relación a las tres fuerzas tradicionales y pedimos el apoyo porque tiene que haber una pluralidad de voces en la Legislatura provincial. Queremos legisladores que no sean levantamanos del poder y que no estén exclusivamente para escuchar lo que se le pide desde la Casa Gris, sino que estén atentos las necesidades de la sociedad", mencionó.

Recordemos que Igualdad y Participación no tiene candidato a gobernador y ante la consulta sobre cuál será la postura ante esa categoría, Giustiniani respondió: “nadie tiene los votos, ya sean pocos o muchos, en una valija que los deposita en uno u otro lado".

En tanto, dijo que "hemos venido haciendo una cantidad inmensa de propuestas en la campaña con quienes decidan apoyarnos en las elecciones que se vienen: Nosotros introducimos debates que sin nuestra presencia difícilmente hubieran estado. Nuestro primer proyecto fue la Ley de Educación y dijimos que era una vergüenza que la provincia de Santa Fe no tuviera esta ley, cuando nadie hablaba del tema. Logramos una media sanción, después de un trabajo de dos años y medio, articulando los proyectos con la otra bancada demostrando que en materia educación no hay grietas", expresó y añadió que "también logramos una media sanción en el marco regulatorio de los servicios públicos para frenar los tarifazos y esperemos que el Senado los haga Ley. Las tarifas deben ser justas y razonables, ya que debe haber audiencias públicas vinculantes, deben haber entes de control de las empresas, ya que deben ser transparentes y austeras en su funcionamiento. Además deben existir entes que la controlen con participación de las asociaciones de usuarios. Presentamos la semana pasada nuestra propuesta de vivienda que tiene tres ejes", destacó en la Redacción de este Medio.

A modo de cierre, Giustiniani dejó en claro que "pasamos el piso exigido. La boleta con la cual la gente se encontró en las urnas fue con 27 candidatos a diputados. Ahora esa boleta tiene nada más que 6, con lo cuál pensamos que el porcentaje de participación va a ser mucho más alto, por lo que vamos confiados el 16 de junio de que vamos a recibir un apoyo mayor y que eso nos va a permitir que Igualdad y Participación tenga una bancada de dos o tres diputados en la próxima Legislatura", finalizó.

Por su parte, la rafaelina Rosita Ambroggi, candidata en quinto lugar en el listado de postulantes a diputados provinciales que encabeza Giustiniani, dijo que el candidato "es un legislador necesario, por lo cual yo insisto con el electorado, que conozcan los antecedentes de los candidatos que van a votar, ya que Rubén tiene una labor parlamentaria no sólo en la provincia de Santa Fe, sino también en el Senado de la Nación, donde fue muy importante. Fue el más laborioso y todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, más allá del partido político que los agrupe. Es una garantía de que se van a seguir defendiendo los derechos de la gente", finalizó.