Nadal, claro dominador

PARIS, 8 (AFP-NA) - El español Rafael Nadal acaricia el sueño de su duodécimo título en Roland Garros tras imponerse ayer en un duelo de leyendas del tenis al suizo Roger Federer en apenas tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-2, en la primera semifinal. Tendrá que esperar para conocer su rival en la final, ya que la otra semifinal fue interrumpida por la lluvia durante el tercer set y tendrá que terminar el sábado. Dominic Thiem, cuarto del ránking ATP y subcampeón el año pasado, tenía una ligera ventaja sobre el número uno mundial Novak Djokovic (6-2, 3-6, 3-1) en el momento de la pausa.

"Roger es increíble, jugar a este nivel con 37 años... Es un jugador que es probablemente el mejor de la historia y para mí es un placer jugar contra él", declaró Nadal en sus primeras palabras en la pista, hablando en francés.

Será la duodécima vez que Nadal dispute la final en Roland Garros y en las once anteriores consiguió levantar la Copa de los Mosqueteros. En caso de conseguirlo el domingo agrandará su leyenda al ser el primero en el tenis en ganar doce veces un mismo torneo del Grand Slam, dejando atrás la igualdad a once que tiene con la legendaria Margaret Court, que consiguió ese número de títulos en el Abierto de Australia, su país.

En citas del Grand Slam, Nadal jugará su vigesimosexta final. Ganó en diecisiete de las veinticinco anteriores, la última la del año pasado en Roland Garros, ya que en enero perdió claramente la que jugó en Australia ante Djokovic. Hacía más de cinco años que Nadal no le ganaba un partido a Federer, exactamente desde las semifinales del Abierto de Australia en 2014.

Son ya seis las veces que se han enfrentado en la arcilla parisina y en las seis ha ganado el español, incluyendo cuatro finales (2006, 2007, 2008 y 2011).



EN LA FINAL FEMENINA

La australiana Ashleigh Barty, octava jugadora mundial, y la joven checa Marketa Vondrousova, 38ª del ránking a sus 19 años, se clasificaron ayer para la final femenina de Roland Garros, donde se disputarán el sábado el título. Barty tuvo que remontar un set adverso para poder imponerse a la revelación estadounidense de 17 años Amanda Anisimova (51ª) por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-3, mientras que Vondrousova sorprendió a la británica Johanna Konta (26ª) por 7-5 y 7-6 (7/2).

Para las dos será su primera final del Grand Slam en categoría individual.