Para Saglione, "la provincia de Santa Fe tiene una economía que se destaca"

FOTO LA OPINION DE CAMPAÑA./ En la foto con Gabriel Rosti, subsecretario de Ejecución de Proyectos de Inversión, Omar Martínez y Lisandro Mársico.







El ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione (que continuaría en el cargo en el caso de que gane Antonio Bonfatti la Gobernación el próximo 16) visitó la región en la jornada de ayer (estuvo en Sunchales para recorrer la obra de pavimentación), como así también la redacción de LA OPINION, para dar detalles de la actualidad financiera de nuestra provincia.

Saglione, oriundo de la localidad de Piamonte, tiene una enorme calidad al momento de detallar las características de Santa Fe en relación a lo que pasa en la Nación o en otras provincias. Especialmente, a través de su cuenta de Twitter. Surgió a partir de una nota periodística. "Se plantean algunas objeciones sobre determinadas variables de las finanzas públicas santafesinas. Lo habíamos sentido injusto, porque cuando uno miraba la información respecto de cada uno de esos temas -sin desconocer las problemáticas que podamos tener en Santa Fe- quedaba muy bien posicionada en cualquier comparación. Y nos parece importante difundir eso pero siempre resguardando que las fuentes de información con las cuales hiciéramos las comparaciones de Santa Fe -con otras provincias argentinas- sean organismos oficiales o consultoras nacionalmente reconocidas que no tengan vinculación alguna con el Gobierno de la provincia de Santa Fe . Y luego, con el tiempo, fuimos consolidando la información y nos permitimos compartirla con el conjunto de la sociedad santafesina para discutir un poco más sobre la base de información cierta, precisa, concreta y no tanto con eslóganes. Nos parece importante dar discusiones y debates serios, profundo, porque evidentemente el tema económico nos atraviesa a todos, pero con información respaldatoria que permita definir nuestras posiciones frente a cada uno de los temas".

"Solemos decir que Santa Fe tiene una economía que se destaca y hacemos un análisis con tres ejes: por un lado nos destacamos en el ámbito de nuestra capacidad productiva del sector privado, nos destacamos en materia de finanzas públicas o administración de los recursos del Estado. Y quizá hay un elemento que no es estrictamente económico pero que impacta lo económico -tanto en lo privado como lo público- que es la calidad institucional de la Provincia. Quizás está por encima de estos dos elementos y le impacta muy fuertemente", indicó.



Respecto del primero punto, detalló: "tenemos la economía muy diversificada. La producción de Santa Fe no se concentra en un producto o un sector en particular sino que tenemos una economía con una impronta en su sector primario muy importante pero que también tiene una industria fuerte y un sector comercial y de servicios que no ha perdido importancia relativa con el tiempo. Eso es muy bueno porque no nos expone como en otras provincias a lo que pase con una rama de actividad económica específica. Hay provincias, por ejemplo, en Argentina que si se disminuye la actividad Minera se desploma la actividad económica de toda la provincia. Eso no pasa en Santa Fe".

"Somos la provincia más exportadora del país cuando uno mira la relación entre exportaciones y producción. El 30% de lo que produce Santa Fe lo vende al mundo. Y somos la segunda provincia que más aporta al total de exportaciones de Argentina. El año pasado el 22%, sólo superado por provincia Buenos Aires y una economía 4-5 veces más grande que la nuestra y apenas aporta un poquito más que las aportaciones que aportó Santa Fe al país. Córdoba -una provincia muy similar en tamaño de población en tamaño de producción- aporta el 13%", indicó.

"Somos una provincia en donde prevalece el empleo privado por sobre el empleo público. Datos de la fundación Libertad del año 2018, muestran que mientras el promedio provincial es del 18% entre empleo público y población ocupada, en Santa Fe el ratio es exactamente la mitad de eso: es el 9%. Sólo Córdoba está levemente por debajo -el 8%-. Todas las provincias por arriba. Esto muestra el dinamismo de la actividad privada, que logra generar empleo genuino, ya sea mediante relación de dependencia o mediante el mecanismo de cuentapropismo", señaló.

"El cuarto elemento que caracteriza a la economía privada santafesina es que cuando uno analiza las series de indicadores de actividad tanto en términos estructurales -en una mirada de largo plazo- como una mirada más concentrada en la coyuntura actual, nos encontramos que si bien nunca podemos hemos podido aislarnos de lo que le pasa a la economía Argentina -porque las grandes variables de la macroeconomía nos vienen dadas: el tipo de cambio, la tasa de interés, la tasa inflacionaria, no son variables que se definen en el plano provincial- siempre hemos tenido un mejor comportamiento que la media nacional. En esta coyuntura difícil sí que atraviesa el país, la economía santafesina también pierde actividad económica. Pero tiene una caída bastante inferior que la que se da en el promedio del país. Y esto surge de comparar la evolución de la EMAE -estimador mensual de actividad económica del INDEC- con el ISAE -el Indicador Sintético de Actividad Económica del IPEC en la provincia de Santa Fe, que miden cosas muy similares con metodologías análogas", dijo, en relación al sector privado.

En cuanto a lo público, para Saglione "nos caracterizamos también por cuatro variables: en Santa Fe nunca hemos puesto resultado del ejercicio como un objetivo de política pública. La verdad es que hemos tenido algún ejercicio con déficit y otro con superávit. No creemos que el gobierno haya sido exitoso cuando tuvo superávit ni que haya fracasado cuando tuvo déficit. Lo que sí nos hemos puesto como meta -y así venimos gobernando los recursos de la provincia de hace 12 años- es lo que sería la sustentabilidad fiscal. No se puede todos los años ir gastando más de lo que se tiene ni tiene razón de ser en el Estado vivir acumulando superávit. Con ese criterio no hemos administrado la provincia. Durante nuestra gestión del gobernador Lifschitz, en un año tuvimos déficit y en dos superávit. Esto permite al Estado cubrir las funciones que le son propias en el caso de un nivel provincial: la salud, la seguridad, la educación, la cultura, la ciencia y la técnica, el apoyo a la producción y el trabajo; por citar sólo algunas de las más importantes a nuestro cargo".

"El segundo elemento característico de nuestras finanzas públicas es que tenemos muy poca deuda. Cuando uno compara Santa Fe con provincias similares, nos encontramos que la deuda per cápita del gobierno provincial es una cuarta parte del de la provincia de Córdoba, una quinta parte de la provincia de Buenos Aires, 1/6 que la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y otra comparación típica que se hace es deuda contra Producto Bruto Geográfico (PBG), lo que produce cada provincia. Nuevamente, tenemos una deuda que en Santa Fe representa el 2% del PBG: es muy bajo. Representa más del 8% en Córdoba, más del 10% en la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, tenemos mucha capacidad de endeudamiento. Y eso es fruto de haber buscado financiamiento sólo para obras públicas", indicó el funcionario y destacó la obra del acueducto de Desvío Arijón, que beneficiará a nuestra ciudad, cuyo financiamiento es totalmente proveniente del exterior (un crédito de la OFID de la OPEP y otro del Fondo de Abu Dhabi).

El tercer elemento característico está relacionado con los impuestos: "en promedio, son más bajos que los de otras provincias. Cuando uno habla con empresarios siempre la primera reacción es 'no puede ser' y cuando ven los números ratifican que es así. Aparte hemos construido una institucionalidad que nos permite discutir en serio con los empresarios como cambiamos nuestro sistema tributario. En ese sentido, es la comisión de análisis sistema tributario, que viene funcionando muy bien. Siempre decimos que tenemos previsibilidad, es porque cuando decimos que nos vamos a conducir en determinado horizonte, podremos ir un poco más rápido o un poco más lento, según las posibilidades de cada momento. Pero nunca hemos cambiado las reglas de juego a los diferentes actores de la economía de manera imprevista", sentenció.

Finalmente, marcó que el cuarto elemento es que, "a diferencia del resto del país donde uno ve que se está haciendo un fuerte ajuste de la obra pública para poder alcanzar el objetivo del equilibrio primario, en Santa Fe lo logramos con un nivel de obra pública récord, histórico. Nunca se ha invertido tanto como en este momento. Y lo podemos sostener en el tiempo porque no está financiado con recursos extraordinarios, ya sea que discrecionalmente los transfiera Nación (representa muy poco, apenas el 3% fue en el 2018) ni tampoco la estamos financiando con un fuerte endeudamiento. Cualquiera de esas dos fuentes serían insostenibles en el tiempo. En Santa Fe, lo financiamos básicamente con el ahorro corriente de presupuesto. Y un elemento adicional que garantiza su sostenibilidad, tiene que ver con la histórica deuda de coparticipación. Sólo dos provincias tenemos muchas deudas por cobrar del Estado nacional: la provincia de San Luis y la de Santa Fe", concluyó, no sin antes dejar entrever que serán los próximos gobiernos los que terminen las negociaciones para ver de qué manera se le paga a la Provincia.