Top 5: Mis comics favoritos Información General 08 de junio de 2019 Redacción Por Un pequeño resumen de mis cinco obras favoritas del mundo de las viñetas, para mi octavo artículo dentro de la sección “Recomendaciones Comiqueras”.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO J. BRICEÑO VENDETA. Una oda perfecta al noveno arte… FUERA DE SERIE. Los superhéroes de Marvel Comics, según Alex Ross.







Por José Briceño



Sepan disculpar… Hace un largo tiempo no publicaba un artículo para mi hermosa sección, dentro de este bello y amplio medio de comunicación del que estoy profundamente enamorado. Pero luego de estas pequeñas vacaciones que me he tomado, vuelvo a interrumpir su lectura habitual para exponer una pequeña lista con mis cinco tebeos favoritos. En la misma no incluí ningún comic de origen japonés (manga), en el cual me estoy introduciendo poco a poco y, a decir verdad, con poca valentía de mi parte (defecto que espero puedan perdonar).

Mi pasión… Muchos fueron los guionistas y dibujantes que marcaron mi enorme pasión por las historietas. Empezando con el Wolverine: Old Man Logan de Mark Millar y Steve McNiven, un regalo de mi querida abuela; pasando por V for Vendetta, obra maestra que significó uno de mis primeros encuentros con el que actualmente es mi escritor

favorito: Alan Moore; terminando con conocer el trabajo de “grandes” del comic europeo como Hergé o René Goscinny y Alberto Uderzo. También debo mencionar a artistas nacionales como Pablo De Santis, Juan Sáenz Valiente o Héctor Germán Oesterheld, entre muchos otros, que a través de sus fantásticos relatos e ilustraciones, me sorprendieron y abrieron las puertas al fantástico comic argentino.



¡A LA ACCIÓN!

En la presente lista trataré de dejar claro cuáles son mis intereses personales, en cuanto al mundo literario que constituye el arte secuencial. Verán cómo predominan en ella mis dos autores favoritos (Alan Moore y Frank Miller). Sin más que aclarar en esta pequeña introducción, empecemos con la acción.

Empezamos a lo grande…



TOP 5

“Sin City”. Título original: “Sin City”. Editorial: Dark Horse Comics. Guionista: Frank Miller. Dibujante: Frank Miller.

A pesar de que es una saga de comics no apta para todo público, por sus desnudos, altas dosis de violencia y escenas sexuales explícitas; puedo asegurar que Sin City es sinónimo de entretenimiento, con una calidad narrativa y gráfica sobresaliente. Todos los relatos que conforman esta exitosa serie de historietas transcurren en Basin City (también conocida como “Ciudad del Pecado”), metrópoli donde reinan la corrupción y prostitución en niveles sumamente extremos.

La mayoría de los protagonistas de estas historias (como Marv, una especie de psicópata vengativo, o John Hartigan, un ex policía con un sentido ético inquebrantable) se ven embarcados en historias sumamente atrapantes, en donde

predominan la venganza, las impulsiones por amor o la búsqueda de justicia propia.

Dichos aventureros te involucran en sus atrapantes hazañas, en donde podrás caminar por las calles de Sin City: entrar en sus oscuros tugurios, viajar en búsqueda de “amor” al “Barrio Viejo”, donde las mujeres harán todo lo que digas a cambio de que respetes sus leyes, o, si te gusta la acción, vivir una aventura junto con sus entrañables habitantes…

En cuanto al apartado gráfico, realizado por el mismísimo Frank Miller, dejará sin aliento a más de un desprevenido. Su capacidad para dibujar en blanco y negro es simplemente alucinante, convirtiendo a esta saga noir en una fantástica travesía de luces y sombras.

En conclusión, Sin City es de lectura obligatoria para todos aquellos amantes de la novela negra; en donde se entrelazan diferentes personajes con características únicas, buscando amor, vendettas personales o aplicando justicia a conveniencia propia.



TOP 4

“Marvels”. Título original: “Marvels”. Editorial: Marvel Comics. Guionista: Kurt Busiek. Dibujante: Alex Ross.

Seguimos con una obra perfecta en todo sentido. Es uno de esos comics que tienen un mismo nivel gráfico y narrativo; lo cual es difícil de lograr si a los lápices de una historieta nos encontramos con el talento de Alex Ross.

Kurt Busiek (el famoso autor de Astro City), nos trae un más que logrado y perfecto homenaje a la historia de una de las editoriales más importantes del comic-book estadounidense: Marvel Comics. Incluso, introduciendo a personajes como la Antorcha Humana original, Namor o el mismísimo Capitán América (cuya creación se dio cuando la empresa de historietas era conocida como Timely Comics).

Desde el punto de vista del reportero Phil Sheldon, una persona completamente normal, se nos presenta la llegada de los prodigios o primeros superhéroes, y algunos acontecimientos claves en la historia editorial de Marvel Comics (como la llegada de Galactus o la muerte de Gwen Stacy).

Un auténtico recorrido que se transforma en una disfrutable aventura gracias a los hermosos y nostálgicos guiones de Busiek, acompañados por los bellos trazos de Alex Ross.

Imprescindible para fanáticos de Marvel, que ya deben de contar con la historia en sus bibliotecas. Sin embargo, es un relato que solo puede ser disfrutado al máximo por lectores veteranos de su universo.



TOP 3

“Batman: El Regreso del Caballero Oscuro”. Título original: “Batman: The Dark Knight Returns”. Editorial: DC Comics. Guionista: Frank Miller. Dibujante: Frank Miller. Entintador: Klaus Janson. Colorista: Lynn Varley.

Luego del impactante retiro de Batman, la criminalidad en Gotham City aumentó a niveles nunca antes vistos. La corrupción, violencia y pánico se convirtieron en la moneda habitual del lugar.

El cruzado de la capa, en sus plenos cincuenta y cinco años de edad, deberá abandonar su inesperado retiro en pos de limpiar las calles de su tan amada ciudad; y de esta manera, ayudar a los ciudadanos de la misma a recuperar la esperanza perdida. Sin embargo, no será fácil: pues deberá enfrentarse a nuevos y antiguos villanos, como los

denominados “Mutantes”, Two Faces o el Joker, y a un peligro extremo, en forma de un antiguo aliado…

Es un comic que, junto con Watchmen y otras obras, marcaron un antes y un después en la historia del arte secuencial. Este último pasó de ser visto como un género infantil, a un medio de expresión adulta y con esencia propia.

Frank Miller proyecta de una manera sin igual la desesperanza, “suciedad” y oscuridad a la que se enfrentan Batman y su nueva ayudante. No agregaré más información, evitando así poder arruinar ciertos aspectos del comic, a quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlo.



TOP 2

“La Cosa del Pantano”, de Alan Moore. Título original: “The Saga of the Swamp Thing”, “Swamp Thing Annual”.

Editorial: Vertigo, sello de la editorial DC Comics. Guionista: Alan Moore. Dibujante: Stephen R. Bissette / John Totleben/ otros. Colorista: Tatjana Wood.

Alec Holland era una científico común y corriente, hasta que un incidente lo convirtió en una especie de monstruo: La Cosa del Pantano. A pesar de ser un planteamiento que puede resultar a primera vista un tanto simple o repetitivo, puedo asegurarles que el guionista británico lo transforma en algo mucho más profundo. No sólo redefine el origen de la criatura y lo enfrenta a diferentes situaciones, también explora su relación con el mundo y con las pocas personas que conoce (entre las cuales se encuentra Abigail Arcane, su futuro gran amor).

La más bella y delicada poesía se une a las viñetas de este comic para crear algo único. Estamos ante uno de los mejores trabajos de Alan Moore. Uno que ha realizado con una sutileza magnífica, en el que se entrelazan diálogos inteligentes (llenos de carga emocional), una narrativa perfecta y dibujos que se merecen la admiración de todo el mundo.

Hay historias que te marcan y, si todavía no has leído esta, con total seguridad puedo afirmar que se quedará guardada en un lugar muy especial de tu memoria, una vez que lo hagas…





TOP 1

“V de Vendetta”. Título original: “V for Vendetta”. Editorial: Vertigo, sello de la editorial DC Comics. Guionista: Alan Moore. Dibujante: David Lloyd. Entintador: David Lloyd. Colorista: Siobhan Dodd, David Lloyd y Steve Whitaker.

Mi comic favorito…

Una oda perfecta al noveno arte…

Una maravilla que nadie debe perderse…

V de Vendetta es, bajo mi particular opinión, todo lo que representa una obra maestra del comic. Simplemente perfecta y caóticamente magnífica en todos los sentidos. El argumento nos traslada a Inglaterra luego de una lll Guerra Mundial. Esta se ve sometida por un régimen totalitario, fascista y sumamente violento con los opositores.

De la mente del ilustre escriba Alan Moore, surge una especie de vigilante, representante del factor anarquista de la sociedad, y que enmarca en su persona los ideales de justicia y venganza necesarios para derrocar al “gobierno” opresor. Este enigmático personaje, junto con Evey Hammond -una prostituta que iba a ser asesinada por agentes de la fuerza policial- , tratará de llevar a cabo un ingenioso plan; el cual tiene como fin devolver el poder y la esperanza a un pueblo, sumamente sometido por el terror dictatorial.

A nivel visual es una maravilla gracias a los trazos de David Lloyd, y con respecto a la cuestión narrativa, es insuperablemente realista, dentro de una ficción necesaria para entender las carencias que pueden llegar a generar en extremo un gobierno no representado por la democracia institucional justa.



FINALIZANDO MI TOP

“Cada persona es un mundo”. Esta frase expone un punto sumamente importante de la psique humana: cada individuo es marcado por un conjunto de situaciones, entre las cuales destacan las que terminan de moldear su personalidad durante la adolescencia. O eso es lo que yo pienso en base a mis vivencias personales, y de las personas que me rodean. Los comics no solo consolidaron lo que fue mi medio de liberación ante una crisis que amenazaba todo en lo que creía; si no que supusieron lo que constituiría mi personalidad a partir de aquel problema que vivencié durante mi recién pasada adolescencia.

Mis gustos, al igual que los de cada uno de ustedes, siempre van a ser únicos. Tal vez no coincidan con los relatos que incluí en este humilde artículo y, al igual que yo respeto absolutamente todas las opiniones ajenas, esperan que sepan aceptar las mías.

Con esto me despido. Fue una hermosa experiencia realizar este TOP, puesto que me permití releer estas hermosas obras y revivir los momentos que disfruté junto a ellas. ¡Nos vemos en la próxima!