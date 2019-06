"La gente cree en mis propuestas", dijo Gasparotti

A nueve días de las elecciones generales, los candidatos aceleran en la recta final y trabajan para conseguir los votos necesarios para lograr los objetivos. Como Oscar Gasparotti, del partido Podemos, que intentará llegar a la intendencia de la ciudad, en un lote donde también compiten Luis Castellano, Leo Viotti y Fernando Muriel.

Gasparotti no ha tenido una buena elección primaria, o al menos, no la que hubiese querido él y todo su equipo. Pero más allá de eso, sabe que esta vez puede ser diferente y que depende del mensaje que le deje a la gente. "Los días ahora corren más rápido. Y son días que nosotros necesitamos, ya que con el problema de las elecciones anteriores, yo voy con una semana de desventaja. Por eso estamos trabajando a full, con todo el equipo que me acompaña. Vamos a llegar muy bien", le dijo a LA OPINION, muy pasivo.

En relación a las elecciones del pasado 28 de abril, Gasparotti dijo que "siempre teníamos claro las cosas que queremos. Simplemente que hubo algunas cosas que las veníamos anunciando y otras que las estamos dejando para este momento. Creemos que hay estrategias que hay que usar y trabajar y no tirar toda la carne al asador de una. Hay muchas cosas que venimos estudiando y analizando", dijo en relación a una de sus principales propuestas, que es la construcción de viviendas.

Desde hace un tiempo a esta parte, desde Podemos han mencionado que van a construir 400 viviendas en caso de llegar a la intendencia. De hecho, Gasparotti lo mencionó en cada uno de los debates en los cuáles participó y dijo sobre esto que "existen los recursos y los terrenos. Es una decisión política. Como lo del carnet de conducir, donde no queremos cobrarles a todos los ciudadanos el próximo año para que lo puedan hacer y ponerse al día. Queremos que la gente acomode sus impuestos y que todos arranquemos de cero, con un buen ambiente de trabajo y de familia. Queremos llevar adelante un concepto donde el Estado tiene que estar cerca de la familia rafaelina y que la gente trabaje con comodidad", sostuvo.



"A LA GENTE LE ENCANTA..."

Cuando le tocó hablar de manera concreta de sus propuestas, Gasparotti dijo que a la gente "le encantan y además me creen. Ellos saben que les estoy diciendo la verdad y la mayoría me conoce. No hablo por hablar, cumplo. Y doy fe por mi trayectoria, donde me conocen en diferentes instituciones. Yo tengo una vida de trabajo, donde nunca le fallaste a la gente. No tengo agradecimiento para toda la gente de los barrios, que nos recibe tan bien y que nos quiere dar su voto de confianza. Esperemos que quede plasmado el próximo 16 de junio, ya que la gente encontró en nosotros una opción distinta", dijo y agregó que sus propuestas fueron "bienvenidas en el seno de la familia porque estaban desconcertados con los candidatos que había. Y este cuarto candidato ha caído muy bien...", expresó, haciendo referencia a su campaña política.

Recordemos que Gasparotti se convirtió en el último candidato en confirmar su presencia en esta plataforma rumbo a las elecciones por la intendencia. Fue aceptado por el Tribunal Electoral en los primeros días de mayo luego de numerosas gestiones. "A la gente ya se les mintió demasiado y creo que es hora de decirles la verdad. No hay más espacio para la mentira. Donde voy me encuentro con personas que dicen que esperan a los políticos que les mintieron, los esperan. Me convertí en el único candidato que recorre la calle tranquilamente, donde hay inseguridad o donde sea. Nos escuchan y nos reciben muy bien. Nos consultan, nos preguntan... donde estemos, para mí es algo natural. Cosa que no todos los candidatos pueden hacerlo", destacó.

Gasparotti sabe que debe mejorar su elección y que tiene que crecer para pelear seriamente. Y más allá de esa muestra cosechada a fines de abril, dice que se ve en lo más alto: "me veo como el futuro intendente de la ciudad. Creo que la gente me va a apoyar y sabemos que la vez pasada la gente estaba con dudas porque por ahí me faltaba información. Esto de entrar en esta recta final, entre los cuatro, hizo que tenga la posibilidad de tener la posición que necesitaba, la prensa que se necesita, más allá de los bolsillos flacos que tenemos. Vamos a ir paso a paso, pero me ve como intendente de la ciudad por la respuesta que nos da toda la gente en los barrios. Vemos muy preocupados a los partidos tradicionales y creo que la respuesta que yo encontré en todos estos días en los barrios es la respuesta a eso. La gente de Rafaela toma nota de lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer. Somos gente de trabajo, con decisión firme, con 42 años de trabajo. Nosotros vamos a ir por lo que estamos prometiendo. Rafaela va a ser una nueva ciudad a partir del año que viene", concluyó.