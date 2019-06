Castellano: "Queremos abrirles el camino" Locales 07 de junio de 2019 Redacción Por PROGRAMA "APRENDER EN LA EMPRESA"

FOTO PRENSA MUNICIPAL RONDA. Castellano y Corach junto a los jóvenes que se capacitarán en las empresas.







“Quiero que sientan que tienen nuestro acompañamiento y respaldo. Rafaela es una ciudad de trabajo, todo aquel que quiere trabajar puede tener una oportunidad, pero para que esa oportunidad aparezca hay que abrir el camino, porque sino es muy difícil. Nosotros queremos abrirles el camino junto a las siete empresas que forman parte del Centro Comercial e Industrial. Después depende de ustedes”, expresó el intendente Luis Castellano a los jóvenes que comienzan el programa “Aprender en la Empresa”.

Fue en el marco de una reunión que se desarrolló en el Salón Verde con el grupo de chicos que comenzarán este programa que es una ampliación del “Aprender en la Fábrica” y que ya va por su 14ª edición. Estuvieron presentes también el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Marcos Corach; integrantes de la Oficina de Empleo del municipio y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Son siete las empresas que van a capacitar a 35 jóvenes de nuestra ciudad, en un trabajo articulado entre Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales; la Oficina de Empleo; y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

El objetivo consiste en formar a personas desempleadas de 18 a 25 años de edad, en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas. El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios talleres de producción o en el ámbito de trabajo.

Las ventajas de este proceder radican en que el alumno toma contacto con las herramientas y maquinarias que efectivamente se están utilizando y que son las mismas que hallará luego, en ocasión de ingresar a un puesto de trabajo.

Simultáneamente en esa inmersión en el mundo del trabajo, toma contacto con las normas, las políticas de seguridad, los modos de convivencia entre capataces y obreros, lo que aporta un plus significativo a su socialización como futuros empleados.



EL SECUNDARIO,

UNA NECESIDAD

“Creemos que es un momento de dificultades, de recorte, de ajuste que uno ve todos los días por la crisis. Por eso, cuidar a Rafaela y a nuestros jóvenes, es absolutamente importante”, señaló Luis Castellano.

“Los participantes se seleccionaron en función de las necesidades de cada empresa y en base a todos los chicos que tenemos relevados en nuestra Oficina de Empleo. Esto se podrá ampliar a medida que más empresas se vayan sumando”, aclaró.

Es un programa que antes se denominaba Aprender en la Fábrica, “que desde hace 14 años está en marcha. En un principio eran solo las industrias y ahora comenzamos a trabajar con las empresas de servicios, comercios. Este es un paso muy importante para darle más oportunidades a los jóvenes y para que más entidades privadas se incorporen”.

El mandatario valoró el programa y felicitó “al equipo, a los integrantes. Nosotros trabajamos mucho con el Centro Comercial e Industrial que agrupa a asociados que son empresas de la ciudad y del departamento, tanto industriales, servicios y comercios. Este vínculo entre lo público y lo privado posibilita que llevemos a cabo este programa que no existe en otros lugares del país”.

También destacó “dos prioridades en todos los presentes: conseguir un trabajo fijo y en muchos casos, terminar la escuela secundaria. Terminar la secundaria aparece como un requisito básico para conseguir trabajo. Lo importante de terminar esta instancia, además de mejorar sus condiciones a la hora de buscar un empleo, les va a abrir una oportunidad diferente en otros aspectos”.

En este sentido, mencionó que “en Rafaela se pueden estudiar 60 carreras universitarias y terciarias y se lo puede hacer en cualquier momento de la vida. Hoy existen muchas alternativas para poder hacerlo. Pero para eso necesitamos el secundario y hay programas como el Seguila, el Seguila Igual y Vuelvo a Estudiar para hacerlo. Uno tiene que tomar la decisión porque hay muchas herramientas a disposición”.