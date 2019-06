¿Qué es la generación S? Información General 07 de junio de 2019 Redacción Por TRIGESIMA TEMPORADA DE LOS SIMPSON

LOS SIMPSON./ La familia disfuncional que cuenta con seguidores en todo el mundo.







(Por María Eugenia Capelo). - Los Simpson reunieron a lo largo de estas tres décadas diversos fanáticos alrededor de todo el mundo, y muchos de ellos no tienen casi nada en común entre sí. Por eso la agencia Nimbly desarrolló un estudio sobre los seguidores de la familia amarilla de Springfield.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie forman parte de este grupo que no envejece nunca pero que de alguna forma nos representa. Desde un centennial de 15 años hasta un adulto de 50 se acercan de igual manera a la familia disfuncional, con problemas cotidianos que los llevan hasta el ridículo.

Por eso este dibujo animado-el primero en estrenarse para adultos-es acompañado por lo que se conoce como la "Generación S". La agencia que realizó esta denominación incluye a espectadores-hombres y mujeres entre 18 y 50 años de diversos países de Latinoamérica.

Lo que une a los seguidores, según esta investigación, es "un sentido del humor absurdo. Un tanto intelectual -stupid smart-y alimentado por el más puro y resistente material simpsoniano: referencias, códigos y chistes internos".

Esta generación conoce todas las frases más clásicas de Homero y se sienten identificados con todo aquel que las menciona en una reunión. Claramente todos ellos, conforman esta fraternidad que reúne a los seguidores de la Generación Simpson.

El estudio reveló que este grupo tiene una serie de comportamientos que son clásicos de su propio ADN. Por ejemplo: Es preferible perder un amigo que un chiste, fueron considerados nerds pero en la actualidad son vistos como seres interesantes y súper cool que consumen mucha tecnología. Tienen una gran capacidad para reírse de sí mismos y ¡de todo! También se jactan de ser cazadores de tendencias y asumen la triste realidad de que todos tenemos problemas. Por eso mientras envejecen se sienten identificados con Marge y cuando no logran encontrar una salida racional "activan su Bart interior y prenden fuego al mundo".

Saben también que sus familias no son perfectas y pueden pasar del amor al odio en segundos, pero sin dudas pueden siempre volver a ellas en busca de cobijo.

Y aunque la amistad es el vínculo número uno en esta generación también lo es el sillón cómodo, una bebida relajante con vestuario confortable y mirar un nuevo episodio de estos famosos dibujos.

Si te sentís identificado/a con esta "Generación S" seguramente seas un fiel seguidor de Los Simpson. Porque si tenés un gran sentido del humor, podés conquistar el mundo.

Cabe recordar que la nueva temporada de Los Simpson debutará este domingo, a partir de las 20, en Fox Channel. Y, por primera vez, la serie animada comenzará con cuatro episodios juntos, lo que será una noche ideal para los fanáticos de la serie animada.