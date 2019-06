Viotti continúa recorriendo el entramado productivo local

Leonardo Viotti , Germán Bottero y Guillermo Cravero visitaron el miércoles la empresa rafaelina, Sueño Dorado, en el marco de sus habituales recorridas del área productiva y, en este caso particular, con el objetivo de conocer la actualidad de la empresa, luego del voraz incendio sufrido en septiembre del año pasado.

Ambos dirigentes fueron recibidos por Augusto Hartmann, hijo de los titulares, y quien se encuentra participando activamente en la empresa y Fabiana de Hartmann, una de las titulares al igual que su esposo Adolfo, reconocido empresario de la ciudad y activo dirigente industrial.

En el recorrido realizado por el interior de la empresa, Augusto Hartmann mostró la zona afectada por el incendio, el área de producción de sommiers, donde se perdieron 5000 estructuras de resortes, 3000 bases de sommiers, 8 toneladas de espuma, 12 maquinarias de producción directa y dos vehículos, entre las principales afectaciones.

Afortunadamente y gracias al accionar de los bomberos, el incendio pudo ser controlado sin afectar a las áreas de químicos, ni a la planta de espumado, recientemente incorporada al proceso de producción de Sueño Dorado.

Los dueños, destacaron que a pesar del siniestro nunca paralizaron la producción y pudieron ir cumpliendo con los compromisos comerciales. Actualmente se encuentran trabajando en el proyecto de reestructuración y reinversión de la planta industrial para recuperar los espacios dañados.

Sueño Dorado es una reconocida empresa rafaelina de amplia trayectoria en la fabricación de colchones y sommiers. Es una de las tantas industrias rafaelinas que se inició como pyme familiar y que fue desarrollándose, brindando actualmente oportunidad de empleo a más de 30 personas.

“Estamos poniendo en riesgo el corazón de Rafaela”, afirmó Viotti en el último debate a intendente, organizado por el Centro Comercial e Industria de Rafaela y la Región, haciendo referencia a la falta de suelo industrial que desde hace tiempo reclaman los empresarios. En este sentido, el candidato de Cambiemos propuso invertir en el desarrollo de nuevas áreas industriales, principalmente en la actual zona y en los suelos linderos con la futura variante Rafaela.

“Está claro que la ciudad de Rafaela depende principalmente de sus industrias y sus empresas, me parece una falta de respeto que al día de hoy nos hayamos encontrado con la situación de no tener suelo industrial disponible para que las empresas crezcan o se instalen nuevas empresas.”, señaló. “Estamos poniendo en riesgo el corazón de la ciudad de Rafaela, por eso tenemos que empezar a poner manos a la obra de forma inmediata mas allá de algunos proyectos que se vienen prometiendo hace tiempo y no se concretan. Tenemos que hacer desarrollo de suelo productivo, principalmente donde están los suelos productivos actuales y la variante Rafaela”.



ESPACIO CAMBIEMOS

EN ANSeS

Por otra parte, también el miércoles el gerente de ANSeS Rafaela, Sergio Aye recibió a los integrantes del espacio Cambiemos para informarles acerca del funcionamiento de los nuevos créditos del organismo y el alcance que están teniendo los mismos.

El funcionario explicó que en la ciudad se están entregando unos cinco millones de pesos promedio por día en créditos, los cuales están destinados para jubilados, pensionados y quienes cobran asignaciones por hijo. Aye, recordó que los montos van desde $5.000 hasta $200.000 y se pueden financiar en 24, 36, 48 o 60 cuotas. Además, la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.

El titular de ANSeS Rafaela informó que estos nuevos créditos comenzaron a estar disponible hace aproximadamente dos meses y en el primer mes de funcionamiento se entregaron un millón de créditos en todo el país. Cabe recordar que los fondos para estos créditos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Según pudo precisar el titular local de ANSeS, el 50% de los que toman los créditos lo destinan para ampliación o mejoras en el hogar.

Por último Aye indicó que la sede local sostuvo sus estándares de atención y cantidad de trámites y tiempo de espera, manteniendo el segundo lugar en el ranking nacional de ANSeS. También señaló que se han podido mejorar los tiempos en los trámites jubilatorios. ”Actualmente un legajo de retiro lo estamos resolviendo en dos meses cuando antes se hacía en 8 años”, indicó.

De la reunión realizada en las oficinas de Bv. Lehmann participaron, Leonardo Viotti, Hugo Menossi, Corina Vecchioli, Augusto Rolando y Silvana Martín.