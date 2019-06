Barrio Moreno: el Centro de Salud se llamará "Dr. Julio Villafañe" Región 07 de junio de 2019 Redacción Por SUNCHALES

Ver galería 1 / 2 - FOTO COMUNICACION// PLACA./ Las autoridades procedieron a la significativa ceremonia de su descubrimiento. MENSAJE./ Gonzalo Toselli se dirigió a los asistentes resaltando los valores humanos y profesionales de Villafañe.







SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se brindaron detalles de un acto realizado el pasado miércoles 5, imponiéndole el nuevo nombre al Centro de Salud del barrio Moreno, en tal sentido se destaca que a partir de una iniciativa participativa del Municipio local, se designó que el Centro de Salud N° 1 se llamará “Dr. Julio Villafañe”.

A fines de 2017, en el marco de la conmemoración del 50° aniversario de la declaración de Sunchales como ciudad, la Municipalidad lanzó un concurso abierto para asignar un nombre al Centro de Salud N° 1 ubicado en barrio Moreno.

La consigna consistía en proponer personas destacadas de la ciudad, en materia de salud pública y/o privada, que hayan fallecido. Se presentaron, aproximadamente, 10 propuestas que fueron evaluadas por un jurado conformado por representantes del cuerpo Legislativo y del Ejecutivo. Luego de haber tomado la decisión final, se elevó al Gobierno de la Provincia, y así fue como el 27 de mayo fue publicada la Resolución Nº 1051, en la que formalmente fue aceptado el petitorio formal que determina el nombramiento del Centro de Salud.

En un acto realizado este miércoles 5 de junio, con la presencia de la ministra de Salud provincial Dra. Andrea Uboldi, el intendente municipal Gonzalo Toselli, la presidente del Concejo Municipal Andrea Ochat, familiares y amigos del Dr. Villafañe, se descubrió la placa correspondiente y se presentó el cartel que expone el nuevo nombre.

El Intendente manifestó “nos parece muy importante asignar nombres a espacios públicos por dos motivos: podemos reconocer y homenajear a personas muy valiosas que nos permitieron tener este presente y también, porque son un ejemplo para la actual comunidad pero sobre todo para la futura, quienes pueden inspirarse en estas personalidades”.



Fundamentos de la elección

El Dr. Julio Villafañe nació en Tucumán pero dedicó su vida profesional a Sunchales.

Estudió en Córdoba y se radicó en Sunchales en marzo de 1971. Su primer trabajo en la ciudad fue como médico pediatra del Sanatorio Policlínico Sunchales y se incorporó luego al Hospital con la misma especialidad, prestando servicios ad honorem. En 1978 accedió al cargo por derecho de concurso, según el decreto del Ministerio de Salud de la provincia.

“En el momento de su radicación en Sunchales era el único médico pediatra y a través de su tarea en el Hospital, la especialidad comenzó a tomar relevancia y los niños de nuestra ciudad contaron con la atención de un profesional especialista”, expresa la Revista del Cincuentenario editada en 1994 por el Hospital Almícar Gorosito. Además, se expresa una frase de él: “Desde hace mucho tiempo me considero como un hijo más de esta comunidad (...) me brindó todo… trabajo, una familia, y muchos amigos (...) y por ello a toda su gente le estoy profundamente agradecido”.

En 1988 fue nombrado de forma interina Director del Hospital, cargo que desempeñó hasta 1990, para luego continuar desempeñándose como médico Pediatra en la misma institución.

Tuvo una participación activa en diferentes instituciones de la ciudad: fue miembro de Rotary Club, Presidente del Círculo Médico, integró la Comisión directiva de Amigos del Arte, socio de la Entidad Latinoamericana de Pediatría, miembro de la C. D. de la Sociedad Argentina de Pediatría y socio de la Sociedad Argentina de Cirugía Infantil. Junto al Dr. Ugalde crearon el IMI (Instituto Médico Infantil), en el edificio que había sido del Dr. Prece.