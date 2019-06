"Una nueva etapa; con mis orígenes"

Mariana Allassia estaba a cargo de la subsecretaría de Economía Social y Empleo, pero ayer la Municipalidad de Rafaela informó que, en virtud de quedar seleccionada por la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe como Auxiliar Social para los Juzgados de Menores de los Tribunales de Rafaela, debe renunciar a su cargo para poder ocupar el nuevo puesto provincial.

"Me presenté en un concurso a fines del año pasado y quedé primera. Llevó varios meses la resolución y en medio yo ocupé la secretaría de Economía Social y Empleo y en ese momento mi compromiso fue y es con el Intendente Castellano", explicó la funcionaria, sobre su salida.

En tanto dijo que "en todo este tiempo de mucho crecimiento la decisión es ya pensar en el crecimiento profesional. Es una decisión totalmente mía y por eso me presenté. Por un lado me pone muy feliz poder asumir este nuevo desafío", expresó Allassia que estará en la Justicia de Menores de nuestra ciudad.

Mariana Allassia fue directora de Casa del Adolescente de nuestra ciudad, y tras el fallecimiento de Aldo Camusso asumió como concejal de la ciudad. "Ahí comencé a trabajar en el proyecto de Omar Perotti, de Luis Castellano y el vuelco decidido a la actividad política. Mi profesión me da esas herramientas también y ese compromiso con la gente. Por eso para mí esta es una nueva etapa, que tiene que ver con mis orígenes y con toda una gran experiencia que logré trabajando en la Municipalidad, conociendo mucho la ciudad y las instituciones", expresó.



NOSTALGIA Y PROGRESO

"Dejo un gran equipo de trabajo, con el que me siento muy cómoda. Se que ellos están preparados y están siempre atentos al servicio de la gente y a la vocación", relató Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, agregando que "el rol del trabajador social en la justicia de menores tiene que ver con se auxiliar de las juezas a cargo, en aquellos casos que lo requieran las magistradas. Hacer informes socio-económicos, seguimientos, intervenciones y otras cuestiones que estarán supeditadas a la decisión de las mismas. Vale recordar que en mis primeros años de trabajo yo estuve trabajando en casa del adolescente de Rafaela, donde se hizo toda una transformación y en donde los últimos años que estuve el perfil de la institución fue orientado hacia todo lo que era la justicia penal", recordó Allassia, remarcando el cambio de algunas leyes y algunos perfiles administrativos de las distintas instituciones.

A modo de cierre, dijo que "siempre creo que hay que profundizar lo que se viene realizando, todo lo que es el trabajo articulado con las instituciones, con capacitaciones para poder acompañar a los jóvenes con el tema de empleo y seguir gestionando a nivel nacional, sobretodo con la situación difícil que estamos pasando", finalizó.