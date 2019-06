Vila recibirá en agosto al Nacional de Midgets Deportes 07 de junio de 2019 Por Víctor Hugo Fux El fin de semana del 17 y 18 de agosto, el circuito "Juan F. B. Basso", enclavado en el predio "Octavio Bessone" de la localidad de Vila, recibirá al Nacional de Midgets, que convocará a pilotos de las seis Asociaciones que fiscalizan la actividad de esa categoría en la República Argentina.

Luego de haber organizado la primera edición en el año 2017 en la localidad de Vila, la Asociación Midgets del Litoral anuncia la realización de un segundo Torneo Nacional, para el fin de semana del 17 y 18 de agosto.

El programa, que convocará a pilotos de las seis Asociaciones que fiscalizan la actividad en nuestro país, se disputará en el circuito "Juan F. B. Basso", el tradicional escenario de la AML, en el predio "Octavio Bessone".

El dirigente Conrado Ingaramo, presidente de la entidad fiscalizadora, de visita en el programa "Tiempo de Velocidad", que se emite de lunes a viernes por LT28 Radio Rafaela, brindó detalles relacionados con el evento.

Ingaramo señaló que "en esta segunda edición, que se realizará los días sábado 17 y domingo 18 de agosto, van a estar representadas todas las Asociaciones que fiscalizan competencias en el país, a las que ya les hemos cursado las respectivas invitaciones".

Agregó sobre el particular que "van a estar en Vila, protagonistas del Club Midgistas del Sur; de Asociación Argentina de Pilotos; del Midgets del Oeste Bonaerense; del Midgets del Este Cordobés; del Midgets Show and Power y de nuestra entidad, la Asociación Midgets del Litoral".

En materia de comodidades dijo que "en esta oportunidad, tendremos unos 30 metros de tribunas propias, ocho módulos aportados por San Francisco y las tubulares que cederá, como en el Nacional anterior, la Municipalidad de la ciudad de Sunchales, para totalizar unos 150 metros lineales".

Luego expresó que "en estos días venimos trabajando con la intención de sumar nuevos sponsors, que realmente son necesarios para afrontar los costos de un evento de este nivel, en el que estarán compitiendo los mejores pilotos de Argentina a lo largo de dos jornadas".

Destacó, en otro momento de la entrevista, que "al margen de la trascendencia del Nacional, de ninguna manera vamos a perder de vista el Torneo Oficial 'Delmiro 'Titi' Müller', que en apenas dos fechas estará definiendo quién obtendrá la Copa Forni Sport, al completarse la Etapa Regular".

Sobre este certamen, recordó que "el jueves 20 de junio vamos a Morteros para disputar la sexta fecha del calendario, en tanto que el 9 de julio, la séptima se llevará a cabo el 9 de julio en nuestro circuito de Vila".

Finalmente, destacó el "excelente momento que está pasando la AML y en ese sentido quiero valorar el apoyo que recibimos de los pilotos, del público y de cada una de las personas y empresas que nos acompañan en una temporada brillante en todos los aspectos para la categoría".



ANTECEDENTE

Los días 19 y 20 de agosto de 2017, ante un excelente marco de público, que se estimó en las 4.000 personas, se llevó a cabo la primera edición del Nacional, en la localidad de Vila.

En la final, luego de las penalizaciones aplicadas a Luciano Correnti y Agustín Bonomo, se quedó con la victoria José Luis Costamagna, de acuerdo con esta clasificación oficial:

Final: 1º José Luis Costamagna; 2º Leonardo Collino; 3º Matías Franco; 4º Oreste Argante; 5º Luciano Correnti; 6º Esteban Mancini; 7º Ezequiel García; 8º Emanuel Valsagna; 9º Cristian Rossi; 10º Ezequiel Valentini: 11º Juan Demarco; 12º Hernán Filippi y 13º Arturo Funes. No clasificaron Mariano García y Matías Audino y fue excluido Agustín Bonomo.