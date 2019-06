Ultimo examen antes de la Copa

El combinado nacional pasará esta noche por Cuyo, para tomar la mejor energía en la tierra del Sol, y luego llevar sus ilusiones al puerto de Salvador de Bahía, sede del primer objetivo de la nueva Copa América, frente a los cafeteros, el sábado 15 de junio.

El "Estadio del Bicentenario" de la capital sanjuanina, ya sabe de estos gestos previos a una competencia con semejante historia; en la antesala del torneo jugado en Chile en 2015, también tomó ese impulso, jugando un encuentro de carácter amistoso, en aquella oportunidad ante Bolivia, goleando por 5 a 0.

Sin embargo, hay un antecedente aún más auspicioso en ese escenario. En 2016, como parte de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia, el equipo, que en ese momento dirigía Edgardo Bauza, se impuso con gran contundencia 3 a 0 frente a Colombia, con un antológico gol de Messi de tiro libre; en consecuencia, estos minutos de hoy ante Nicaragua, tendrán el valor de ser utilizados para los ajustes finales, y por qué no, para un premonitorio resultado ante el rival, que lo esperará una semana más tarde, para abrir el torneo con mayor historia del planeta fútbol.



LAS AUSENCIAS

Por primera vez en la década, en la lista oficial del seleccionado no aparecen Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín y Sergio Romero. Ellos estuvieron en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Y también en las Copas América de 2011, 2015 y 2016. Y si bien Romero se perdió la pasada Copa del Mundo, solo una lesión a último momento lo frustró.

Tampoco estarán Marcos Rojo y Lucas Biglia, que solo se perdieron el Mundial de Sudáfrica. O Ever Banega, que estuvo en cuatro de estas seis competencias. Progresivamente, ya se habían apartado Martín Demichelis, Mariano Andújar, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez, Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago.

Con los históricos definitivamente en retirada, Brasil 2019 será la bisagra. Y Messi, hoy arrumbado en su angustia post Champions, es el nexo en una transición generacional que se demoró mucho más de lo conveniente.



RIVAL EXOTICO

La historia comienza en el año 1941, cuando la selección nacional participó en el primer Campeonato Centroamericano y del Caribe, realizado en San José, Costa Rica.

Pero recién en 1950, por gestión del secretario de la Comisión Nacional de Deporte, José Ramírez, Nicaragua es aceptada como miembro afiliado de la FIFA.

1958 es el año de fundación de la Federación Nicaragüense de Fútbol, la máxima entidad rectora del fútbol en el país; y en 1965 la selección mayor logra su primera victoria en El Salvador durante la fase preliminar del II Campeonato Concacaf.

En el año 1966 se produce el único acercamiento que tiene el fútbol nicaragüense con Argentina, ya que el equipo de América Central enfrentó y venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido amistoso.

En 1971 Nicaragua participa por primera vez en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1974 enfrentando a El Salvador en partidos de ida y vuelta, perdiendo ambos desafíos.

Entre los logros más importantes, fue medalla de plata en los Juegos Centroamericanos desarrollados en El Salvador, y actualmente está clasificado a la Copa de Oro, donde deberá enfrentar en primer término a Costa Rica. Actualmente se ubica 128º en el ranking FIFA.

Para los "nicas", un sueño cumplido, este de jugar un amistoso en nuestro país y ante el equipo de Messi y compañía; para los de Scaloni, una prueba cuyo valor, se acaba con la sola mención de los quilates del rival, casi en el marco de un entrenamiento o una cábala de despedida en la tierra de Sarmiento.



Periodista acreditado por LA OPINION - Copa América Brasil 2019