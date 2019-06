Lifschitz y Balagué recorrieron las obras del establecimiento Información General 07 de junio de 2019 Redacción Por ESCUELA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Nº 654 "DR. NICOLAS AVELLANEDA"

La Escuela de Educación Técnico Profesional N°654 “Dr. Nicolás Avellaneda”, recibió la visita del gobernador, Miguel Lifschitz, la ministro de Educación de la provincia, Claudia Balagué, y de autoridades locales. El motivo fue recorrer la obra en construcción de la institución. Está proyectado que la ampliación del establecimiento se inaugure el año próximo.

Además del gobernador y de la ministro, la comitiva estuvo compuesta por: Luis Castellano, intendente de la ciudad; Alcides Calvo senador por nuestro departamento, Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados, Lisandro Mársico concejal, Fernando Muriel, excoordinador del Nodo región 2, Daniela Rossler supervisora de educación secundaria, y el equipo directivo, compuesto por las profesoras María Eugenia Emmert y Fabiana Sandrone.

Los alumnos de quinto año de Diseño y Comunicación medial, entrevistaron al primer mandatario provincial y a la titular de la cartera educativa.

Seguidamente reproducimos sus respuestas.



MIGUEL LIFSCHITZ

¿Qué le pareció la construcción y lo que ofrece la escuela?

"Realmente muy impresionado con la magnitud de la obra: son más de 1500 metros cuadrados nuevos que se están construyendo y más de 250 metros de refacciones de espacios ya existentes, que van a permitir tener una escuela modelo, por las dimensiones, por la estructura, por un nuevo espacio para actos y para eventos, como es el salón de usos múltiples, con nuevos talleres. Bueno, realmente una obra fundamental para una escuela técnica.

Para nosotros la educación técnica es muy importante, porque les permite a los jóvenes no solamente una terminalidad secundaria, que es necesaria y además es obligatoria dentro de la Ley Nacional de Educación; pero además les da una salida laboral en especialidades que no son habituales. Estas especialidades que tiene este colegio técnico no son comunes, por lo cual está realmente muy bueno y les da muchas posibilidades a los egresados".



Claudia Balagué

¿Qué le parece la construcción y qué importancia tiene para la región?

"Bueno, la verdad es una construcción muy importante, muchos metros cuadrados, más de 1500 metros cuadrados que van a proveer de todos los talleres, entornos formativos, las posibilidades de que los chicos tengan la mejor educación, que es lo que siempre pensamos desde el Ministerio de Educación. La verdad que me alegra mucho ver que ya estamos a la mitad; que en la obra, la parte más gruesa, más fundamental, más dura ya está terminada. Así que esperamos que ya el año que viene todos los chicos y chicas estén con las nuevas condiciones edilicias, para desarrollar de la mejor manera sus carreras".



¿Qué piensa sobre las tecnicaturas que ofrece la escuela?

"Son sumamente importantes. Son de las tecnicaturas más nuevas “Diseño y Comunicación Multimedial” e “Industrias de Procesos”, porque apuntan a nuevos intereses de los jóvenes, como es lo audiovisual y comunicacional, que es acompañado por las tecnologías que hoy son nuestra herramienta diaria.

"Nos parece que los propios estudios que se van a desplegar aquí son muy importantes para las prácticas y procesos que realizan aquí, y su vínculo con las industrias regionales; en este caso, las industrias lácteas. Tener ya una planta piloto para la elaboración de quesos será de suma importancia para aportar luego al desarrollo productivo regional.

"Para nosotros, las tecnicaturas son fundamentales en este sentido, en que cada uno de los jóvenes que ha egresado de aquí, ya tenga una posibilidad de inserción laboral concreta. Además, por supuesto, el poder continuar estudios superiores y seguir perfeccionándose para estos; por ejemplo, aprovechando esta cuenca láctea que tenemos en la provincia de Santa Fe, y que existe una planta piloto de estas características realmente es muy, pero muy trascendente para la región".