Salutaciones por el Día del Periodista

El 7 de junio, para quienes trabajamos en los medios de comunicación social tiene un significado muy especial, ya que es la fecha del año elegida para celebrar la labor que realizamos, en homenaje al primer periódico argentino, La Gazeta de Buenos Aires, y su propulsor, Mariano Moreno. También es en esta fecha que solemos recibir cálidas salutaciones remarcando el significado de la tarea. Seguidamente reproducimos algunos mensajes que ya llegaron a nuestra Redacción



En nombre del Automóvil Club Argentino, les hago llegar nuestro más cordial y sincero saludo con motivo de la celebración del día del Periodista.

También quiero homenajear en esta fecha a todos aquellos que ya no están y que ejerciendo el periodismo ayudaron a cimentar con la palabra, oral o escrita, la consolidación de la libertad de prensa.

Este saludo es extensivo a todos aquellos productores y asistentes que colaboran cotidianamente con los medios y cada uno de los periodistas.

Reciban Ustedes mi cálido abrazo en este día tan especial.



Dr. Jorge Rosales Presidente.Buenos Aires





* En la víspera, en el marco de la habitual sesión ordinaria el Concejo Municipal de Sunchales ofreció un reconocimiento a los periodistas de la vecina ciudad , deseando un ¡Feliz Día del Periodista!, con un presente, en cuya tarjeta señalan "hoy queremos agasajarlos con productos elaborados por entidades locales. Estas propuestas, como tantas otras, también crecen y se sostienen gracias a la escucha, voz y corazón que ustedes les brindan.

Es nuestra manera de reconocer la importancia de la labor periodística en el desarrollo de nuestra ciudad".



* Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de hacerle llegar un afectuoso saludo, por conmemorarse el 7 de junio, el “Día del Periodista”. Deseo hacer extensivo mi saludo a todos los Periodistas en su día por su profesionalismo con el que día a día desarrollan su loable tarea en búsqueda de la comunicación constante, verdadera y libre. Sin otro particular, me despido atentamente.

Alcides Calvo, senador por el departamento Castellanos



* Imaginar. Dudar. Tener Certezas.Cuestionar. Interrogarse. Escuchar. Observar. Soñar. Interpretar. Sensibilidad. Empatía. Solidaridad.

Transformar el mundo.

Ser periodista

Omar Martínez, diputado provincial