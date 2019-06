Otra sesión breve, pero con fuertes discusiones Locales 07 de junio de 2019 Redacción Por El Concejo aprobó tres proyectos en una sesión express. Un proyecto de resolución para que la sede donde funciona el programa “Libertad Asistida” pueda ser mejorado, generó contrapuntos entre Garrapa y Mársico.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION EXPRESS. Los ediles trataron tres proyectos.







Tal como viene sucediendo las últimas semanas, las sesiones del Concejo son cortas a partir de la escasez de temas a tratar y en el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones generales del 16 de junio. En la reunión parlamentaria de ayer, el proyecto de resolución impulsado por Evangelina Garrapa, sobre reiterar el pedido para que se mejore el edificio donde se lleva a cabo el programa provincial de libertad asistida, terminó con fuertes cruces –una vez más- entre la autora y el concejal del PDP-FPCyS, Lisandro Mársico.

“No se trata de competencias, no se pueden poner todas las instancias legislativas en cuestiones de competencia, ir midiendo si esto o aquello da réditos. Uno aprende y escucha a sus colegas y toma conceptos y situaciones para aprender. No podemos discutir el estado y las condiciones en que está ese lugar, porque todos lo sabemos, porque desde hace un año lo venimos planteando. Esperemos que se tome en cuenta este planteo y se haga algo, se mude el lugar, contratando nuevo equipo, contratando más recurso humano, porque este lugar claramente tiene potencialidad, pero así no”, enfatizó enérgicamente Garrapa al fundamentar la iniciativa.

Por su parte, Mársico -el único de los concejales alineado al gobierno provincial-, dijo que “obviamente que sería declamar y absurdo entrar en competencia para ver si el intendente (Luis) Castellano precariza más a sus empleados que el gobernador (Miguel) Lifschitz. Igual yo tengo en claro que lo que denuncié en la sesión que se hizo en el Autódromo fue más grave que lo que está denunciando la concejal Garrapa, pero la competencia en eso no sirve porque nadie la pasa bien, ni la de libertad asistida, ni la del relleno sanitario, ni la gente del corralón municipal, nadie la pasa bien…yo suscribo las palabras de la concejal, porque sería hipócrita sino lo haría. Yo sé lo que dije en Santa Fe al ministro de Gobierno, yo reclamé”, señaló el concejal.

La discusión continuó pero finalmente a la hora de votar, todos los ediles aprobaron el proyecto.

En la sesión también se trató y aprobó el proyecto de ordenanza para implementar una aplicación para teléfonos celulares vinculada a la zona de estacionamiento controlado (ZEC), cuyo autor es el concejal del FPCyS, Mársico.

La iniciativa está basada en experiencias que llevan adelante ciudades como Casilda o Esperanza, donde a través de una aplicación los usuarios son advertidos de que se ha agotado su crédito para estacionar, incluyendo, a su vez, el otorgamiento de un descubierto de tres horas (de esta manera no ser multado directamente). En la redacción original, había una segunda advertencia, pero el resto de los ediles plantearon como excesivo este nuevo aviso, y se decidió por consenso introducir esa modificación y eliminarlo.

En tanto otro de los proyectos que se aprobó, cuyo impulsor fue el representante de Cambiemos Hugo Menossi, fue declarar de interés municipal el VII Congreso Bianual PROIMCA y el V PRODECA, que se desarrollará en la ciudad el 7, 8 y 9 de agosto, organizada por UTN Facultad Regional Rafaela. “El principal objetivo del Congreso, es asociar y aunar esfuerzos de los diversos grupos de investigación que tiene la Universidad Tecnológica Nacional en el área específica de la contaminación atmosférica. En el año 2007 se realizó la primera reunión, dando inicio al proyecto”, mencionó el concejal al argumentar su proyecto de declaración.

Por último, el proyecto presentado el martes por el Departamento Ejecutivo, para pedir una ampliación de partidas que sean destinadas a absorber el recorte por parte del gobierno nacional del Programa de Empleo Joven, se tratará el próximo lunes en comisión, informaron los ediles oficialistas.