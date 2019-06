Empezaron los descuentos en Rafaela Automotores 07 de junio de 2019 Por Mario Cabrera Las automotrices comenzaron ayer a ofrecer 0 kilómetros con descuentos entre 20.000 y 40.000 pesos según el precio de la unidad. En nuestra ciudad, se registraron varias consultas en las concesionarias con respecto a esta nueva iniciativa del gobierno nacional que se extenderá a lo largo de todo el mes.







Las automotrices comenzaron a difundir este jueves los descuentos que aplicarán en el marco del plan para estimular la compra de 0 kilómetro que había anticipado el Gobierno. “Se viene hablando toda la semana de este plan de apoyo que está brindando el gobierno a la industria automotriz. El miércoles se firmaron todos los contratos en conjunto con todas las terminales y se dio el acuerdo, por lo que hoy -por ayer- ya ha quedado oficializado y ya está en curso. El incentivo que lanzó el Gobierno tiene vigencia hasta el 30 de junio inclusive. La metodología de aplicación se toma con un valor de referencia, que sería desde el precio de público. El valor que tomaron es de 750.000 pesos. Hasta esta cifra, el apoyo que da el Gobierno es de 20.000 pesos finales. Y si el vehículo supera el precio de lista de 750.000 pesos el apoyo que dan es de 40.000. Si bien es algo importante, es una bonificación que se suma o se puede acumular a las bonificaciones ya pre-existentes. En el caso de Volkswagen, que es la marca que nosotros representamos desde Escobar, hace tiempo atrás que ya viene leyendo el mercado y viene acompañando con bonificaciones muy importantes. A su vez, la concesionaria, desde su parte, está haciendo también algunas bonificaciones finales a los clientes”, relató Leandro Romero, gerente de ventas de Escobar Rafaela en su visita a la Redacción de LA OPINION.

Esta nueva iniciativa, durante este primer día, tuvo un buen inicio, según anticipó Romero. “Desde que se empezó a correr el rumor, extraoficialmente, hemos tenido muchas consultas. Desde la oficialización, desde la parte de ventas, venimos contactándonos con esos clientes que habían quedado pendientes, ya que ahora sí tenemos la precisión de los detalles. Por suerte el inicio ha sido muy positivo. En Volkswagen tenemos una amplia gama de modelos y muchos están alcanzados por los beneficios, desde Gol Trend, Suran, Voyage hasta lo que es Vento. Los vehículos de alta gama también entran dentro de los beneficios. Esto, indudablemente, es de una gran ayuda para la marca y la concesionaria.

En cuanto a los modelos más pedidos, el entrevistado destacó que “la gama de Gol Trend está teniendo muchas consultas y demandas. Pero son bastante amplias las consultas con varios modelos. De hecho, esta semana se presentó un modelo nuevo de la marca Volkswagen, que es la T-Cross, que ya está siendo exhibida en el salón, ya que este jueves llegó la unidad. Si bien el lanzamiento oficial va a ser más adelante, aprovecho la ocasión para decirle a la gente que ya se pueden a acercar a nuestra sucursal, como así también para interiorizarse de todos los beneficios que tenemos”.

Con respecto a la situación compleja del país, y que no es ajena a la industria automotriz, Romero opinó que “el momento es muy duro para todos y para este tipo de industria también, ya que ha disminuido notoriamente el porcentaje de las ventas, sufriendo un gran impacto. No obstante, la marca siempre ha estado acompañando con descuentos, financiaciones y tazas muy bajas que arrancan en un 4,9%, algo también muy seductor para el mercado bancario crediticio. Esta inyección hacia el mercado ayuda a que se reactive también las consultas de la gente, generando también algo más de movimiento y ruido”.

Por último, acerca de las expectativas que tienen a largo plazo con este nuevo plan, el gerente sostuvo que “de parte de esta marca, siempre son muy buenas. Trabajamos mucho en acompañar al cliente, en darle una mano desde el momento en que ingresa al salón hasta que se lleva la unidad, adquiriéndola ya sea con precio o financiación. Esto, indudablemente, nos va a ayudar. No es un valor menor 20.000 o 40.000 pesos. Así que esto nos va a ayudar a los dos, a nosotros y a la gente, de cumplir el sueño de renovar el vehículo”.



MAS DE 230 MODELOS

Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas y pueden ser acumulables con otras promociones que ofrecen las terminales y no regirán para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo, anunció el Poder Ejecutivo. Este jueves, el Gobierno Nacional aclaró que son más de 230 los modelos y versiones de automóviles livianos que pueden comprarse en todo el país con un "importante descuento". Entre los modelos que se venderán con descuentos se encuentran el Ford Ka, el Peugeot 208, el Chevrolet Cruze, el Fiat Cronos y el Toyota Etios, según la información oficial. "El programa `Junio 0km´ es una iniciativa que trabajamos en conjunto con el sector automotriz en un contexto complicado de la actividad. Buscamos apuntalar la industria a través de beneficios productivos y comerciales que atraigan a los consumidores y generen más operaciones", indicó el secretario de Industria, Fernando Grasso.