General Motors suspende a todo su personal por la crisis

La automotriz General Motors de General Alvear (Santa Fe) anunció que suspenderá durante un mes a todos sus empleados por la caída de las ventas a nivel nacional, producto de la recesión económica. Así lo confirmó a La Capital el titular del gremio Smata, Marcelo Barros, quien sostuvo que se llegó a ese acuerdo con la empresa para evitar despidos masivos. Las suspensiones se llevarán a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio y afectarán directamente a 1400 empleados de planta. Esto determinaría también la suspensión de los trabajadores de las empresas que proveen insumos a la firma norteamericana, que serían alrededor de otros 1100, con lo cual el número ascendería a 2500, según precisaron desde el gremio. "Tratamos de pelear para que los empleados no salgan del sistema, por eso es que no nos quedó otra que acordar las suspensiones para evitar despidos", consignó Barros, para afirmar que la situación "está muy complicada, tanto en el sector automotriz como en otros rubros". A cambio, los empleados seguirán cobrando el 70 % del salario de bolsillo, una situación similar a la que habían acordado a finales del año pasado por la caída de las ventas. Esa medida consistía en vacaciones adelantadas y suspensiones rotativas semana tras semana, sumado a los retiros voluntarios, pero el panorama se complicó aún más.

Para tener una dimensión de la crisis que atraviesa el sector, Barros puntualizó General Motors vendió en abril sólo "250 vehículos en el país, mientras que en Brasil se comercializaron 2500 autos, lo cual no es nada teniendo en cuenta que es un país mucho más grande". En tanto, desde la empresa afirman que en abril se comercializaron 4.000 unidades y un total de 18.290 vehículos en los primeros cuatro meses del año. No obstante, también aclaran que es una parada técnica con miras a realizar inversiones para producir un nuevo modelo que está previsto sacar para fines de 2020. A su vez, el gremialista cuestionó la política que quiere implementar el gobierno nacional para incentivar la compra de vehículos cero kilómetro, a la que tildó de "farsa". "Ahora quieren hacer un nuevo plan para decir otra mentira más, que van a dar un subsidio de 40 mil pesos para que bajen los autos cuando en cualquier concesionaria te bonifican desde 100 mil a 150 mil pesos".