El nuevo Toyota RAV4

Toyota presentó en Japón, en 1997, el Prius, el primer auto híbrido de venta masiva. Y a partir de allí tomó el liderazgo mundial de esta tecnología que combina un motor térmico con electricidad para reducir el consumo de combustible. Pero lo que hizo en un principio Toyota (y también lo imitaron otras marcas con vehículos de propulsión alternativa) fue diferenciar desde lo estético sus modelos híbridos. No tenían un diseño convencional, eran claramente distintos al resto y no precisamente atractivos, a pesar de sus innegables beneficios en ahorro de combustible. Ahora llegó a la Argentina un híbrido que no parece híbrido. Y no solo eso, ya que se trata de un SUV, la carrocería más buscada del momento. El nuevo RAV4 arribó a nuestro mercado con atributos mecánicos, de equipamiento, de asistencia a la conducción y, sin dudas, estéticos. El principio del funcionamiento de su sistema de propulsión es el mismo del Prius. Un motor naftero que se conecta y desconecta en forma constante (principalmente en circuitos urbanos) para darle paso al eléctrico y reducir el consumo de combustible. El motor térmico también es el principal encargado de cargar, por medio de un generador, un pequeño paquete de baterías que alimentan al motor eléctrico. La otra modalidad de recarga es aprovechando la energía cinética que se produce en una desaceleración. Pero con el RAV4 el sistema evolucionó bastante. Primero hay que mencionar que el motor naftero es un poco más grande y potente que el del Prius: 2.5 litros y 175 CV contra 1.8 litros y 98 CV. Pero a su vez el propulsor tiene mejoras en los sistemas de admisión y de inyección que permiten una combustión más eficiente. La gama completa del nuevo RAV4 que se ofrece en la Argentina, compuesta por tres versiones, viene con este sistema de propulsión. No hay manera de comprar una variante solo naftera. Las únicas diferencias mecánicas que hay entre las opciones actuales son las dos que ofrecen tracción delantera y la tope de gama que viene con tracción integral.