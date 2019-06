Miguel Del Sel acompaña a José Corral en la campaña

Miguel del Sel estuvo en Venado Tuerto junto a José Corral, candidato a gobernador de Cambiemos en el marco de su campaña. Fue a partir de una visita que hicieron ambos al Colegio Agrotécnico Regional, en el sur de la provincia. Allí el consagrado artista santafesino, que se postuló a la gobernación en dos oportunidades, dijo que en los comicios del 16 de junio “los santafesinos tendrán la oportunidad de elegir una oportunidad de futuro, para que la provincia cambie”. Y se manifestó convencido de que con el acompañamiento de los santafesinos en las urnas, “todo lo bueno que ha hecho en capital de la provincia, José lo trasladará a la provincia”.

“Santa Fe en diez días podrá votar lo de siempre, el pasado o el futuro. Y yo creo que Cambiemos, espacio al que pertenezco, representa el futuro”, afirmó el artista, que además fue embajador en Panamá. “José ha sido un dirigente que ha hecho muy bien las cosas en su ciudad. Mucha gente llega a Santa Fe y dice que la ve linda, y es por el trabajo que realizó como intendente”, agregó. “Por eso -consideró- como gobernador también le va a ir muy bien, porque trasladará lo hecho en la ciudad. Así que es una oportunidad para que la gente cambie y apueste por Cambiemos en la provincia de Santa Fe”.

En cuanto a la situación nacional, el integrante de Midachi dijo que en su recorrida por el país ve mucha obra pública en marcha. “Al recorrer la Argentina como lo hacemos nosotros vemos que se están haciendo autopistas, gasoductos, cloacas. Parás en un pueblo a cargar nafta y ves que se están haciendo cosas, instalando otras. Hay un movimiento de obra pública que es increíble”, valoró Miguel del Sel.

En cuanto al colegio que visitaron con José Corral, dijo que lo conoció durante la campaña de 2011. “Recuerdo que lo primero que me sorprendió fue su extensión. Hacen la comida que comen, crían vacas, chanchos, pollos. Hacen dulce, quesos. Es todo un aprendizaje y terminan el cursado con un viaje al exterior de intercambio, donde muestran todo lo que saben e incorporan nuevos conocimientos. Eso a estos chicos los hace distintos. Es lo que hay replicar no solo en la provincia, sino en todo el país”, propuso el actor.



LA PROVINCIA DEL FUTURO

Por su parte, José Corral contó que a través de Miguel del Sel se contactó con los directivos de la escuela, para concretar la visita y conocer el establecimiento, situado sobre la ruta nacional N° 33, en el km 637. Allí dijo, en principio y aportando a lo manifestado por el actor, que “vale la pena arriesgarse, porque vale la pena cambiar la provincia”. Y sumó que el lugar elegido para compartir la visita con Del Sel tiene el valor simbólico de mostrar “dos claves del futuro de los santafesinos y del país, que son la educación y la agroindustria”. “Lo que Miguel me contaba previamente, lo comprobé con creces. Hablo de la excelencia de este colegio que a su vez es una experiencia que tenemos que replicar porque en las escuelas agrotécnicas y técnicas está el futuro de la educación en la provincia”.