Bonadio procesó a Cristina por la cartelización de la obra pública Nacionales 07 de junio de 2019 Redacción Por El juez federal procesó con prisión preventiva a Cristina por la cartelización en la obra pública. Se trata de uno de los expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas. La precandidata a vicepresidente acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva.

FOTO ARCHIVO NA CRISTINA. Está cada vez más complicada en el frente judicial.







BUENOS AIRES, 7 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio procesó nuevamente ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en el manejo de la obra pública durante su Gobierno y le trabó prisión preventiva sumado a un embargo millonario.

El procesamiento incluye una gran cantidad de empresarios que superan los más de 100, quienes también fueron acusados por el delito de asociación ilícita a raíz del reparto de las licitaciones entre 2003 y 2015.

Se trata de otro procesamiento con prisión preventiva impuesto por Bonadio contra la ex mandataria y por el cual ahora le trabó un embargo de 11.502.000.000 de pesos.

Hasta el momento, Cristina Kirchner recibió 13 procesamientos por distintas causas y muchos de los cuales impuso Bonadio, en tanto que de ellos siete son con prisión preventiva aunque sin cumplir por tratarse de una senadora nacional con fueros.

Junto con la ex mandataria fueron procesados otros ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su ex secretario de Obras públicas José López.

Bonadio procesó a Lázaro Báez, a Ángelo Calcaterra, primo de presidente de la Nación, Mauricio Macri; Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Héctor Javier Sánchez Caballero, y Juan Chediak, entre muchos otros empresarios que son los principales referentes del manejo de la obra pública en el país.

A muchos de ellos le incluyen la prisión preventiva como ser Ferreyra, López, Báez, De Sousa, quienes ya están detenidos por otras investigaciones previas.

Además, en el caso también hay empresarios que declararon como arrepentidos como ser Carlos Wagner, titular de ESUCO y de la Cámara Argentina de la Construcción y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

El magistrado había dispuesto la citación incluso de Gianfranco Macri, hermano del presidente de la Nación, pero resultó con falta de mérito, en tanto que Franco Macri y Néstor Kirchner también fueron mencionados pero se extinguió la acción penal respecto a ambos por fallecimiento.

Franco Macri incluso había sido parte de la nómina de citación por parte del juzgado pero la misma quedó sin efecto cuando sus abogados presentaron certificados médicos del padre del ex presidente, quien falleciera poco después.

Es que otro de los legajos de desprendimientos de la causa Cuadernos a raíz de la confesión del chofer Oscar Centeno está relacionada con los sobornos que pagaron funcionarios para acceder a licitaciones en el manejo de varios corredores viales.

Las investigaciones son todas desprendimientos de la inicial que comenzó con la confesión de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien aportó las anotaciones que hizo durante anos sobre el movimiento de bolsos con dinero y los pagos de sobornos que hacían empresarios.

Ese primer tramo de la causa está a punto de ser elevado a juicio oral y público en tanto que el juez avanzó con investigaciones por rubros como ser peajes, transporte, obra pública, y hasta pagos para contribuir en la campana electoral.