Sergio Gendler internado

Es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro medio, y ha sido protagonista a través de su larga trayectoria por dar algunas de las noticias más importantes de la actividad deportiva tanto en la Argentina como en el mundo.

Sin embargo, esta vez la noticia fue el propio Sergio Gendler. Según pudo saber Teleshow, hace 48 horas debió ser internado en la Clínica Fleming a raíz del cáncer de intestino que padece desde hace tiempo y que hasta ahora solo conocía su círculo más íntimo.

Por estas horas, el periodista, que actualmente se desempeñaba en Fox Sports, Radio Mitre y La 100, se encuentra sedado y entubado hasta que mejore el cuadro. Su pronóstico es reservado.

Gendler, que hace seis meses ya había sido intervenido a raíz de esta situación, comenzó su carrera en la agencia de noticias NA, y luego trabajó durante más de dos décadas en Canal 13 y TN.

Vale recordar que a comienzos del nuevo milenio, y a raíz de los síntomas digestivos que lo estaban aquejando, Gendler fue diagnosticado con la Enfermedad de Crohn, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.

La enfermedad de Crohn puede ocasionar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, anemia y fatiga. Algunas personas pueden no presentar síntomas durante gran parte de sus vidas, mientras que otras pueden tener graves síntomas crónicos que nunca desaparecen.

Lamentablemente, la enfermedad de Crohn no tiene cura hasta el momento, pero algunos medicamentos, como los esteroides y los inmunosupresores, suelen aplicarse para lentificar el progreso de la misma.

Además, los pacientes con dicha patología pueden necesitar hacerse chequeos regulares para detectar casos de cáncer colorrectal debido a un aumento del riesgo del mismo.

Como a muchos, a Gendler no le fue sencillo "dar en la tecla" con el diagnóstico, como él mismo lo definió. Sin embargo, gracias a los especialistas de la Fundación Más Vida con los que fue llevando adelante su tratamiento y la información que fue recabando a lo largo de todos estos años, entendió que debía reacomodar su rutina a la enfermedad y seguir adelante con su vida diaria. "Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida", explicó, naturalizando la situación.

El periodista, que también participa de los ciclos radiales No está todo dicho y Sarasa, por FM 100, tiene 52 años y es padre de cuatro hijas: Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con Nancy Lezcano, su actual pareja.