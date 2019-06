El Municipio entregó aportes económicos Deportes 07 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

FOTO WEB EN LA SEDE LIGUISTA. / El Subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, encabezó una nueva entrega de fondos a la institución que representa el fútbol local.







En el marco de una nueva Sesión del HCD de la Liga Rafaelina de Fútbol, la Municipalidad de Rafaela por intermedio del Subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, le otorgó a la institución deportiva un aporte económico que será destinado al desarrollo de los jóvenes y al crecimiento de los clubes.

También, en el transcurso de la reunión, se realizó la presentación de la Selección Sub 13 que el próximo fin de semana representará a nuestra ciudad en el Torneo Provincial a disputarse en Reconquista. La delegación cuenta con 18 jugadores y el cuerpo técnico que será encabezado por Juan Verón.

En relación al subsidio concedido, Crosetti señaló: “El intendente Luis Castellano asumió el compromiso de seguir apoyando a la entidad. Es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Municipalidad pero muy valioso porque es una inversión a futuro. Estos chicos que realizan actividades deportivas, en este caso el fútbol, están contenidos en las instituciones a través de los clubes, profesores y amigos”.

Además, el funcionario agregó: “No queremos a nuestros jóvenes en la calle, para nosotros es una acción muy importante acompañar a los futuros talentos. Ver la ilusión de los chicos de la Sub 13, a sus familiares presentes y emocionados, es una muestra de que estamos por el camino correcto. También quiero destacar el trabajo del cuerpo técnico. Juan Verón es una persona en la cual nos sentimos reflejados por los valores que transmite no sólo adentro de la cancha sino también afuera, pregonando la docencia sobre los resultados deportivos”.

Por su parte, el Presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun expresó: “Somos unos agradecidos de contar que el apoyo permanente del Municipio, en cada acción que decidimos llevar a cabo. Además del aporte económico que tanto le servirá a la Liga, se le ha entregado un botinero a cada futbolista para que tenga la comodidad necesaria en el viaje. Sin dudas que con el trabajo mancomunado que estamos realizando quién gana es el fútbol de Rafaela”.

Por último, ambas instituciones se comprometieron a conversar sobre la creación de la “Octava Especial” en inferiores para el año 2020. Cabe destacar que este proyecto permite reducir la deserción de muchos chicos que deciden quedarse en sus clubes y hoy continúan practicando el deporte que tanto los apasiona.