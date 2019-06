Holanda se metió en la final Deportes 07 de junio de 2019 Redacción Por Aprovechó los errores de Inglaterra y la 'Naranja' se impuso por 3-1 en el tiempo suplementario en Guimaraes. El domingo definirá el certamen ante Portugal, que había vencido a Suiza con tres tantos de Cristiano Ronaldo

FOTO WEB FESTEJO. / Los holandeses festejan el tercero y el pase a la final de la Nations League.







Holanda se clasificó a la final de la Liga de las Naciones al derrotar 3 a 1 a Inglaterra en una de las semifinales que se disputó en el estadio Dom Afonso Henriques de Guimaraes, en Portugal. El conjunto naranja definirá el título el domingo frente al anfitrión, que el miércoles había vencido 3 a 1 a Suiza con tres goles de Cristiano Ronaldo.

En un primer tiempo en que los holandeses manejaron la pelota y se pararon en campo rival desde el arranque, pero carecieron de profundidad, los ingleses pegaron a los 32 minutos, cuando el juvenil Matthijs De Ligt (pretendido para la próxima temporada por Barcelona) derribó en el área a Marcus Rashford.

El árbitro francés Clément Turpin no dudó y señaló penal, que el mismo delantero de Manchester United se encargó de transformar en gol con un remate suave contra el poste izquierdo del arco defendido por Jasper Cillessen.

Pero en el complemento De Ligt se tomó revancha. El marcador central de 19 años se elevó en el área inglesa, anticipó a Kyle Walker y estampó un cabezazo imparable que dejó sin reacción a Jordan Pickford.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate tuvo su gran chance para quedarse con el triunfo en el tiempo regular con una buena maniobra colectiva que terminó con un remate de Jesse Lingard a la red, pero el árbitro Turpin la anuló, tras consultar con el sistema de videoasistencia, por posición adelantada.

Los conducidos por Ronald Koeman también tuvo sus oportunidades, pero siempre falló en el último remate. Así, la definición se trasladó al tiempo suplementario.

En el primer segmento de la prórroga, Holanda fue muy superior, acorraló a su rival y convirtió en figura a Pickford. El arquero se lució un par de veces, pero no pudo evitar el segundo tanto a los 7 minutos: una pésima salida de John Stones dejó servido el gol a Memphis Depay, el guardavalla lo evitó, Quincy Promes recogió el rebote y remató mordido, pero un rebote en Walker terminó introduciendo el balón en el arco.

Como si la desatención en el segundo tanto no hubiese sido suficiente, Inglaterra regaló otro tanto a los 9 minutos de la segunda parte: Ross Barkley entregó un horrible pase atrás, Depay encontró el obsequio y cedió a Promes, que solo tuvo que empujar el balón a la red para liquidar el duelo.

La primera edición de la Liga de Naciones se definirá el domingo a partir de las 15.45, cuando Holanda enfrente en el Estadio do Dragao de Oporto a Portugal. En tanto, Inglaterra y Suiza jugarán por el tercer puesto el mismo día a las 10 en Guimaraes.

La selección que se quede con el título también embolsará 10,5 millones de euros. El subcampeón recibirá 9 millones, el tercero 8 millones y el cuarto 7 millones.