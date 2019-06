Preocupación por ola de robos Policiales 07 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Una persona cercana a una de las víctimas recientes de un hecho delictivo cometido en la zona céntrica de la ciudad, se contactó con LA OPINION online para expresar su preocupación "por lo que viene sucediendo en Rafaela, en materia de robos en el centro rafaelino". De acuerdo a la fuente, "existen lugares donde se repitieron los robos, y no se observa una respuesta adecuada en la fuerza de seguridad que debe velar por los intereses de la ciudadanía en general, en cuanto a la prevención de ilícitos".

Por otra parte, y según lo que pudo conocer este portal online abrevando en fuente calificada, la más alta autoridad de la Policía "recogió el guante", y hace varios días comenzó a implementar cambios en la conformación de un organismo que tiene directa relación con la labor de efectivos en las calles, a toda hora y en distintos sectores del ejido urbano. Lo precedente no resulta un dato menor, y se aguarda que con dicha medida en breve tiempo se puedan observar acciones preventivas que dejen de lado la preocupación que, como se menciona con antelación, muestra una parte muy importante de la comunidad local.



EN PELOSSI

Pasadas las 2 de la mañana, un hombre llegó en su moto hasta el local de Granja Pelossi ubicado en calle Las Heras al 150 y rompió el vidrio de la puerta principal y rápidamente se alejó del lugar. Pero aproximadamente 40 minutos después regresó e ingresó al comercio, lo que activó la alarma pero alcanzó a apoderarse del dinero correspondiente a la recaudación por las ventas de pollos, huevos y otros productos realizadas durante la tarde del miércoles.

"Si no lo agarran, es porque no quieren. La cámara de seguridad lo tomó clarito, el hombre tiene unos 30 años", dijo Rudy Pelossi en diálogo con Radio ADN. En este sentido, sostuvo que "tengo por lo menos 4 o 5 imágenes frontales de la persona que ingresó a robar" al tiempo que señaló que desde la Policía le dijeron que se comunicarían para avanzar en la investigación. "La esperanza es lo último que se pierde", afirmó.