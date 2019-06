Mayco Vivas vuelve al XV titular de Jaguares Deportes 07 de junio de 2019 Redacción Por El rafaelino irá de la partida este sábado, cuando el equipo argentino enfrente a Sharks, 16.40hs, en Vélez.

FOTO WEB DE ARRANQUE. / El rafaelino Vivas, jugador formado en CRAR, vuelve a ser titular en Jaguares.







Con la clasificación a los play offs consolidada, Jaguares definió el equipo que enfrentará a Sharks el sábado, tratando de asegurar el primer puesto de la tabla y la localía para los cuartos de final del Personal Super Rugby.

Respecto del XV que jugó ante Reds en el último partido de la gira por Oceanía, habrá nueve modificaciones: Vivas, Medrano, Kremer, Matera y Leguizamón estarán entre los forwards desde el inicio.

Por su parte Tomás Cubelli retoma la camiseta número 9 para formar pareja con Joaquín Díaz Bonilla y el capitán Jerónimo de la Fuente también regresa a la titularidad en el centro de la cancha. Boffelli en el fondo y Cancelliere en una de las puntas, serán las modificaciones restantes en el equipo.

Entre los suplentes estará por primera vez el tercera línea Francisco Gorrisen.

A las lesiones ya anunciadas de Ramiro Moyano y Tomás Lezana, se sumó hoy la del segunda línea Guido Petti, que sufrió un desgarro del músculo pectoral derecho que no le permitirá estar disponible para el partido ante Sharks.

De esta manera, Quesada apuesta por poner de arranque lo mejor que tiene. El XV será con: 1-Mayco Vivas, 2-Agustín Creevy, 3-Santiago Medrano, 4-Marcos Kremer, 5-Tomás Lavanini, 6-Pablo Matera, 7-Juan Manuel Leguizamón, 8-Javier Ortega Desio, 9-Tomás Cubelli, 10-Joaquín Díaz Bonilla, 11-Santiago Carreras, 12-Jerónimo De la Fuente, 13-Matías Moroni, 14-Sebastián Cancelliere, 15-Emiliano Boffelli. Entre los suplentes estarán: 16-Julián Montoya, 17-Nahuel Tetaz, 18-Enrique Pieretto, 19-Lucas Paulos, 20-Francisco Gorrisen, 21-Felipe Ezcurra, 22-Domingo Miotti, 23-Matías Orlando.



La fecha 17: Hoy: Highlanders vs Bulls, Reds vs Blues. Sábado: Crusaders vs Rebels, Waratahs vs Brumbies, Lions vs Hurricanes, Stormers vs Sunwolves, Jaguares vs Sharks.