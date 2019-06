Adjudican la pavimentación de la segunda mano del acceso al PAER Locales 06 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Luego de la apertura de los sobres de la licitación del Hospital Nodal, tanto el diputado provincial Antonio Bonfatti (exGobernador y candidato a reasumir a partir del 10 de diciembre) como el actual mandatario Miguel Lifschitz, brindaron declaraciones.

La mayor novedad la brindó al final: "recién le comentaba a la gente del Parque Industrial que estamos adjudicando la segunda etapa del acceso". Se estaba refiriendo a la mano de Avenida Perón, desde 500 Millas hacia la RN 34. Además, la licitación comprenderá también la ejecución de pavimento en los tramos de Avenida 500 Millas que aún no cuentan con esa obra, fundamentalmente en el sector entre Cerdán y Marcelo T. de Alvear, lo que constituiría un segundo acceso pavimentado al PAER.

Bonfatti destacó la continuidad de las políticas de Estado como así también de "estas megaobras que no se resuelven en un corto período de tiempo", en referencia al Hospital Nodal. "Los principios y derechos básicos como salud y educación están a la vista. Por eso, la satisfacción de la palabra cumplida", indicó.

Durante el discurso, Lifschitz había indicado que "iba a ser el mejor hospital de la Argentina". Cuando se le preguntaron detalles de lo que lo iba a diferenciar del resto, comentó que "la Ministra de Salud (Andrea Uboldi) dijo que va a tener salas para oncología, con tratamiento ambulatorio, para diagnóstico y cirugías si fueran necesarios. Va a ser el mejor y el más moderno del país, porque cuando se inaugure va a tener la aparatología más moderna del país, como lo estamos haciendo con los otros hospitales. En la Argentina no se hacen. En Santa Fe podemos decir con orgullo que los que inauguramos no solo tienen una arquitectura preparada, moderna, adaptada a las nuevas modalidades de las prácticas médicas, sino aparatologías de última generación".

Con respecto al acueducto que llegará a Rafaela, Lifschitz dijo que "avanza a todo ritmo. Es una obra de 24 meses y casi lleva un año. El año que viene la estará inaugurada el próximo Gobernador. Son 10 frentes de trabajo que están llevando adelante tres grupos empresarios que están trabajando en distintos puntos de la traza, que se extiende desde Desvío Arijón hasta Rafaela, que abastecerá de agua potable a 30 localidades de los departamentos Castellanos y Las Colonias. Es una de las grandes obras de infraestructuras que estamos llevando adelante. Recuerdo que esto es posible porque previamente se hizo la obra de la toma de agua y la planta potabilizadora durante las gestiones de Binner y Bonfatti".

Sobre el Canal Norte dijo que "le falta muy poco porcentaje de obra, al igual que el Desvío de Tránsito Pesado o la Ciclovía (a Bella Italia). Son detalles de terminación. Quisimos darle el tiempo necesario para que se hagan completamente. Pero en no más de 30 o 60 días van a estar terminados".

Respecto de la situación de la ruta 34 (que, luego de la tragedia del sábado en Sunchales, ayer se le sumó otro muerto en Ibarlucea), dijo que "se ha ganado el mote de 'la ruta de la muerte'. Es tremendo lo que ocurre: el tránsito, la congestión, la falta de condiciones de seguridad vial transitar por allí, y la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional. Se inició durante el Gobierno anterior y lamentablemente, más allá de las promesas, poco avanzó. Está practicamente paralizada. Es una materia pendiente. Una más de las que deja este Gobierno nacional", disparó. Con cierto desencanto, dijo que "hemos hecho todas las gestiones. Hemos hablado con el Presidente, con el Ministerio de Interior, con el Ministro de Transporte, con la Directora actual y el anterior Director. Han hecho gestiones las instituciones de la región y el propio Intendente. Todo el mundo han hecho gestiones por esa autopista. Pero no hay prioridad, no hay presupuesto ni decisión política", sentenció.

Respecto de la crisis, dijo que "los números provinciales están bien. Obviamente, nos impacta la realidad económica. La inflación, especialmente. La devaluación produjo un incremento desproporcionado de las obras públicas, especialmente, las rutas con el asfalto o el equipamiento médico. Todo lo que está dolarizado, se duplicó o triplicó. La obra de la Escuela 654 estaba presupuestada en 30 millones, ya está calculada en 60 y para cuando termine, quizás salga 90 millones de pesos. Pero no hemos parado ninguna obra. Quizás las reprogramamos. Seguimos adelante, con un gran esfuerzo. Pero creemos que la obra pública es fundamental para sostener el empleo.