Procesaron a tres policías Policiales 06 de junio de 2019 Redacción Por POR ENCUBRIR NARCOS

El juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez procesó con prisión preventiva a tres policías federales que debían investigar bandas narco en la provincia, pero que habrían encubierto las actividades de la organización en la venta y distribución de drogas. El procesamiento fue solicitado por el fiscal federal Jorge Onel sobre un inspector, un cabo y un cabo primero, quienes quedaron presos por ser presuntos coautores del delito de encubrimiento triplemente agravado por actuar con ánimo de lucro y ser funcionarios públicos, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación se originó a partir de una denuncia anónima que recibió el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia: la Justicia comprobó que entre enero y marzo de 2019 los imputados estuvieron en diversas oportunidades en el domicilio de una de las personas investigadas por narcotráfico. Según el fiscal, esos encuentros fueron "con el único objetivo de darle cobertura a aquella actividad presuntamente ilícita, y que lo habrían hecho con ánimo de lucro (ya que es impensable una hipótesis diferente) y respecto de un delito especialmente grave". Se realizaron varios allanamientos que incluyeron los domicilios de los policías investigados, la delegación Santa Fe de Policía Federal en cuyo baño se encontraron envoltorios de papel glasé con una sustancia similar a cocaína. El juez Rodríguez dispuso los procesamientos con prisión preventiva y trabó embargos sobre los efectivos por un total de trescientos mil pesos a cada uno de ellos.



MAESTRA DENUNCIADA

Una mujer denunció penalmente a una guardería a la que llevaba a su beba en la ciudad de La Plata por maltratos y poner en riesgo la vida de la niña, a la vez que difundió un video en el que se ve a una maestra que zamarrea a la pequeña y le cubre el rostro con una manta. Se trata de una guardería privada, que no está incluida en la enseñanza oficial, funciona en la calle 40, entre 8 y 9, de la capital bonaerense, y la maestra filmada ya fue separada de su cargo. "Después de siete meses de angustia, me tocó vivir uno de los días más tristes. Vi el video en donde se ve cómo maltratan a Pili", dijo Carolina en la red social Facebook, en la misma publicación en la que subió el video. El caso comenzó a investigarse en agosto del año pasado, pero recién trascendió este fin de semana, de manera que las autoridades locales empezaron a preocuparse por el funcionamiento de las guarderías infantiles y la posibilidad de que se produzcan conductas abusivas, según publicó el diario El Día. En las imágenes se puede ver a una maestra de la guardería sacudiendo la sillita de la pequeña, por momentos con el pie, mientras lloraba desconsoladamente, y también tapándole el rostro con una manta, como para intentar no escucharla. Carolina, la madre de la niña, se quejó porque "nadie frenó el maltrato de esta bestia que jamás debió estar al cuidado de bebés inofensivos", mientras pidió que "cierren el jardín para siempre" y que "los responsables paguen por esto". Asimismo, sostuvo que en varias oportunidades le devolvieron a la niña con "lesiones en el brazo y rostro que tardaron en resolverse una semana". Este miércoles y ante la prensa, Carolina señaló que el caso de su hija, que tenía cuatro meses cuando ocurrió el episodio filmado en agosto del año pasado, "no fue aislado" en la guardería denunciada, y advirtió que "por lo menos otros cinco bebés sufrieron maltrato". La mujer, médica de profesión, aseguró que sintió "mucho dolor e impotencia" cuando vio el video, al que accedió la semana pasada, mientras manifestó su deseo que el juez cambié la carátula de "lesiones leves" a "tentativa de homicidio". Acompañada de su esposo y padre de la nena, Juan Manuel, Carolina comentó que realizó la denuncia en agosto pasado cuando le entregaron a su hija con la cara enrojecida, con poca expresión y con los brazos con marcas de sujeción y de uñas.