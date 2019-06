“El futuro se construye con hechos, no con slogans” Locales 06 de junio de 2019 Redacción Por Ante la comunidad científica, el candidato a gobernador presentó en Santa Fe sus propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación.

FOTO FPCYS PROYECTOS. Bonfatti junto a Erica Hynes.

“Estamos preparando a Santa Fe para que esté a la vanguardia”, aseguró ayer el candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, tras presentar en Santa Fe, sus propuestas en materia de ciencia, tecnología e innovación.

“En Santa Fe la ciencia tiene que tener un impacto directo en el desarrollo, porque junto con la tecnología y la innovación son nuestro pasaporte para un futuro más próspero e inclusivo”, destacó Bonfatti, y aclaró: “El futuro se construye con hechos, no con slogans”.

El encuentro se desarrolló bajo el lema "Una Santa Fe Competitiva con una economía de futuro", en la sede de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), donde se congregaron miembros de la comunidad científica, y referentes en la materia de la ciudad de Santa Fe y la región.

“Estamos preparando Santa Fe para que esté a la vanguardia en ciencia, tecnología e innovación, no solo en comparación con las demás provincias de Argentina, sino a nivel latinoamericano”, señaló Bonfatti durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes.

“Tenemos que cambiar la matriz productiva. Asumimos el compromiso de destinar 5.000 millones de pesos para subsidiar tasas y facilitar así la salida de créditos a empresas santafesinas para que puedan generar nuevos puestos de trabajo”, afirmó Bonfatti en Santa Fe luego de participar por la mañana de la apertura de sobres de la licitación del futuro hospital de alta complejidad de Rafaela.



PROPUESTAS PARA

LA CIENCIA

Entre las propuestas presentadas por Bonfatti e Hynes se destacan profundizar la coordinación y articulación entre el Estado, y los sectores científico - tecnológico, y empresario y empresas, para mejorar la competitividad, además de diversificar la línea de investigación aplicada para desarrollos productivos de acuerdo al perfil de las economías de cada una de las regiones de la provincia.

También, impulsar la inversión pública en I+D de vanguardia, en temas claves, utilizando herramientas para el financiamiento de proyectos de investigación y emprendimientos de base tecnológica. Acompañar la formación de recursos humanos calificados, poniendo especial énfasis en la disminución de la brecha de género.

Además, crear unidades de investigación como institutos y laboratorios, potenciar la acuicultura, y piscicultura; profundizar el programa de bioeconomía, e impulsar el emprededorismo digital y tecnológico, a partir del financiamiento.

El candidato a gobernador aclaró que las medidas presentadas fueron planificadas, estudiadas y presupuestadas por equipos de especialistas: "No creemos en recetas mágicas y no vendemos espejitos de colores. Todo lo que prometimos lo hicimos y todo lo que decimos que haremos, lo haremos porque está estudiado. Decían que las megaobras eran maquetas, y ahora son una realidad. Tenemos palabra, los hechos hablan por nosotros".



MEJORAS PARA LA CIENCIA

En este sentido, Hynes recordó que desde el 2007 Santa Fe tiene una política de Estado de Ciencia y Tecnología, cuando el entonces gobernador Hermes Binner decide crear el área con rango de Ministerio, que hasta el gobierno anterior era subsecretaria.

En 2008 la provincia empieza a tener fondos propios para concursar proyectos, en 2013, Bonfatti crea la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología, e Innovación, y 2015 el gobernador Miguel Lifschitz el Ministerio, y en 2018 se aprueba y reglamenta la ley 13.472 de promoción y financiamiento de la ciencia, tecnología, e innovación

“Partimos de un presupuesto creciente, donde se pasa de 100 millones hasta tener picos de más de 450 millones de pesos, a valores constantes”, graficó Hynes.

Del encuentro también participaron, los candidatos a senador por el departamento La Capital, Jorge Henn, y a concejal por Santa Fe, Julio Garibaldi, entre otros.