Moreno festejó en séptima en la última, a la Zona Sur aún le queda un capítulo

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol se termina. La zona Norte ya definió a sus campeones con la disputa de la novena y última fecha. Restaba saber el mejor de Séptima y el que ganó fue Moreno de Lehmann, en las otras ya se habían consagrado Deportivo Ramona (Sexta) y Argentino de Humberto (Octava y Novena).

Por el lado de la Zona Sur, se jugó la décima y penúltima fecha. En Octava ya se aseguró el título La Hidráulica de Frontera, en el resto todo esta por verse.

A continuación todos los resultados, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada elenco:



ZONA NORTE



Sexta División: Argentino de Humberto 0 vs. Deportivo Ramona 1 (Julián Sola), Deportivo Bella Italia 2 (Facundo Alvarez y Juan Galarza) vs Deportivo Aldao 2 (Daniel Caglieris y Esteban Zanabria), Sportivo Roca 0 vs Independiente Ataliva 2 (Cristian Triverio y Bruno Villalba), Moreno de Lehmann 5 (Mateo Castillo, Leonardo Morlachi, Emanuel Beraudo, Patricio Toledo, Esteban Sánchez) vs Argentino Vila 1 (Alex Mercil), Tiro Federal de Moisés Ville 5 (Alexander Fernández x 2, Facundo Acosta x 2 y Jonatan Strak) vs Deportivo Tacural 1 (Lucas Suárez).



Séptima División: Argentino de Humberto 1 (Mariano Cisneros) vs. Deportivo Ramona 0, Deportivo Bella Italia 1 (Bruno Lampert) vs Deportivo Aldao 2 (Edgar Retamar x 2), Sportivo Roca 0 vs Independiente Ataliva 1 (Mauricio Peralta), Moreno de Lehmann 4 (Alan Ferri x 2, Benjamín Castillo y Nahuel Bett) vs Argentino Vila 0. A Tiro Federal de Moisés Ville le dieron los puntos ya que el Deportivo Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Argentino de Humberto 0 vs. Deportivo Ramona 0, Deportivo Bella Italia 0 vs Deportivo Aldao 3 (Brian Giménez, Maximiliano Lucero y Lautaro Tinivella), Sportivo Roca 0 vs Independiente Ataliva 3 (Sebastian Sereno x 2 y Ciro Alberto), Moreno de Lehmann 3 (Yoel Barberis, Jesus Alegre y Fernando Turqueti) vs Argentino Vila 1 (Brian Ramallo), Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Deportivo Tacural 2 (Marcos Ballari y Lautaro Perret).



Novena División: Argentino de Humberto 3 (Stéfano Mezzadri x 2 y Santiago Ercole) vs. Deportivo Ramona 0, Deportivo Bella Italia 1 (Ignacio Roman) vs Deportivo Aldao 0, Moreno de Lehmann 2 (Ignacio Albicocco y Octavio Gadler) vs Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero), Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Natanael Córdoba) vs Deportivo Tacural 0. A Independiente Ataliva le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



ZONA SUR



Sexta División: Zenón Pereyra 0 vs Sportivo Santa Clara 1 (Facundo Ruffiner), Talleres de María Juana 1 (Julián Sánchez) vs Atlético Esmeralda 1 (Ruben Navarrete), San Martín de Angélica 0 vs Atlético María Juana 2 (Mario Torres y Franco Zanco), Libertad Estación Clucellas 0 vs Bochófilo Bochazo 2 (Pablo Zapata y Federico Godoy), La Hidráulica 2 (Lucas Luque x 2) vs Deportivo Josefina 1 (Matías Infante).



Séptima División: Zenón Pereyra 1 (Santiago Mendoza) vs Sportivo Santa Clara 2 (Thiago Kloster x 2), Talleres de María Juana 0 vs Atlético Esmeralda 0, Libertad Estación Clucellas 1 (Ignacio Bertola) vs Bochófilo Bochazo 5 (Luciano Díaz x 2, Matías Guri, Ian Martín y Juan Suárez), La Hidráulica 1 (Leonardo Franco) vs Deportivo Josefina 0. A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que San Martín de Angélica no presentó la divisional.



Octava División: Zenón Pereyra 1 (Gonzalo Domínguez) vs Sportivo Santa Clara 3 (Juan Suppo, Nahuel Barrientos y Santiago Bonetti), Talleres de María Juana 0 vs Atlético Esmeralda 0, San Martín de Angélica 0 vs Atlético María Juana 1 (Damiano Jaime), La Hidráulica 2 (Leandro Beli y Martín Machado) vs Deportivo Josefina 0. A Bochazo le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Zenón Pereyra 1 (Adrián Geréz) vs Sportivo Santa Clara 0, San Martín de Angélica 0 vs Atlético María Juana 1 (Dylan Lazzaroni), Libertad Estación Clucellas 0 vs Bochófilo Bochazo 3 (Lionel Lencina x 2 y Agustín Ocampo), La Hidráulica 1 (Catriel Caballero) vs Deportivo Josefina 2 (Franco Federico y Rodrigo Ramírez). A Talleres de María Juana le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: La Hidráulica 0 – Dep. Josefina 0.



Próxima fecha (11°): Deportivo Josefina vs. Libertad Estación Clucellas, Bochófilo Bochazo vs. San Martín de Angélica, Atlético María Juana vs. Talleres María Juana, Esmeralda vs Zenón Pereyra, Sportivo Santa Clara vs. Atlético Florida de Clucellas. Libre: La Hidráulica.