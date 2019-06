Se presentaron 8 ofertas para la culminación del Hospital Nodal Locales 06 de junio de 2019 Redacción Por Los sobres que se abrieron ayer corresponden a la parte técnica. Quienes califiquen, podrán presentar la oferta económica. Según Lifschitz, para cuando esté terminado, el valor será de 2.500 millones de pesos. Anticipó que habrá un sector dedicado a la oncología.

FOTO J. BARRERA APERTURA DE SOBRES./ La rafaelina Menara se volvió a presentar.

El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, abrió ayer los sobres con los antecedentes de las empresas oferentes para la licitación pública correspondiente a la segunda etapa de la obra del nuevo Hospital Nodal de Rafaela.

El presupuesto oficial establecido es de $ 1.198.065.665,70 y el plazo de ejecución es de 30 meses.

Debido a la magnitud de la licitación, que incluye todos los trabajos y provisiones necesarias para que la obra quede completamente finalizada, la apertura de sobres es en dos instancias: la primera con los antecedentes técnicos de las empresas oferentes y la segunda con las propuestas económicas de las firmas que hayan calificado.

"La primera etapa de la obra, que se licitó durante la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador, y que me tocó a mi iniciar y desarrollar durante este tiempo, permitió no solamente terminar la estructura sino también hacer obras complementarias", explicó Lifschitz.

"Hace unos meses ya estaba todo listo para licitar la segunda etapa pero le pedí a los equipos de Obras Públicas y de Salud que no hiciéramos una segunda y una tercera etapa sino que hiciéramos una sola etapa final que incluyera la totalidad de la obra faltante: los cerramientos, las aberturas y toda la arquitectura integral y las instalaciones necesarias para que pueda funcionar el hospital", describió.

"De esta manera, una vez que abramos los sobres y hagamos el proceso de adjudicación, tendremos un contrato con una empresa que empezará las obras y que las va a continuar durante el próximo gobierno, pero ya con un proceso iniciado y con un contrato firmado para darle tranquilidad y seguridad a todos los vecinos de Rafaela y de todo el departamento de que esta obra se va a terminar".

"Obras como éstas son de una gran magnitud; algunos piensan que se pueden hacer de un día para el otro, pero este hospital cuando esté terminado y cuando esté equipado va a costar, aproximadamente a precio de hoy, 2500 millones de pesos. No es una obra que se pueda hacer en un año, en dos o en tres por razones técnicas y por razones presupuestarias, porque esto se hace con esfuerzo y recursos del gobierno provincial".

"Este no es el único hospital que hacemos en la provincia: iniciamos diez hospitales al mismo tiempo. Todos están en marcha, varios ya inaugurados y los otros con procesos muy avanzados de construcción. Invertir en salud en invertir en futuro, es garantizar derechos, lo mismo que invertir en educación", concluyó Lifschitz.

"Cuando se inaugure, ya no tendrán que viajar ni a Santa Fe ni a Rosario", manifestó.



RED DE SALUD

La ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, agregó que "en este hospital, la concurrencia va a estar vinculada con la complejidad necesaria no solo para la ciudad, sino también para el resto de la red de salud".

"Esta necesidad de avanzar en Rafaela implicó hacer modificaciones y fuimos adecuando el resto de la red, por ejemplo, en la ciudad de Tostado, que ya tiene su tomógrafo, el hospital de Ceres que fue inaugurado y el hospital de San Cristóbal que crece en complejidad. Entonces, las adecuaciones que pensamos en el hospital de Rafaela cuando no teníamos los otros hospitales soporte, también cambia".

Entre otros aspectos del nuevo hospital, la ministra destacó "el funcionamiento de los consultorios externos y la oncohematología como hospital de día. El otro gran eje es nuestro compromiso con la regionalización de las maternidades y el avance hacia el parto respetado y los tiempos de la mujer y el bebé: aquí vamos a contar con salas de TPR (Trabajo de Parto Respetado), que implican un espacio más amplio al que la mujer ingresa con todos los que quiere compartir ese momento y en ese mismo espacio se hace al parto y la recepción".

Por último reafirmó que "más allá de lo edilicio y del moderno equipamiento, también trabajamos en fortalecer nuestro recurso humano con las residencias y el cupo jerarquizado, que son los nuevos cargos de especialistas, lo que también nos permite crecer en cuanto a las miradas y oportunidades de metodología diagnóstica".



LAS OFERTAS

Se presentaron ocho empresas al llamado a licitación:

* La Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Riva S.A. - Proyección Electroluz S.R.L. - Idea S.A.

* La UTE Depaoli & Trosce Constructora S.R.L. - Corini S.A.

* La UTE Mundo Construcciones S.A. - Pecam S.A. - Edeca S.A.

* Menara Construcciones S.A.

* La UTE Eleprint S.A. - Tecsa S.A. - Panedile Argentina S.A.

* La UTE Werk Constructora S.R.L. - Del Sol Constructora S.A. - Epreco S.R.L.

* Dinale S.A.

* Cocyar S.A.



PRESENTES

Participaron también del acto, el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini; el senador departamental Alcides Calvo; los diputados provinciales Rubén Galassi y Omar Martínez; el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el secretario de Gestión Territorial del Primer y Segundo Nivel de Salud, Ernesto Bosco; y la secretaria de Gestión Territorial del Tercer Nivel de Salud, Patricia Morales, junto con presidentes comunales de la región, demás autoridades provinciales y municipales y representantes de empresas oferentes.