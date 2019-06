El Gobernador ofreció un agasajo Información General 06 de junio de 2019 Redacción Por En su mensaje Lifschitz se refirió en términos elogiosos a la labor periodística, enfatizando que "en la provincia de Santa Fe tenemos buenos medios y buenos periodistas".

FOTO J. BARRERA// AGASAJO./ Fernando Muriel, Miguel Lifschitz y Lisandro Mársico en un momento del encuentro.

Ayer al mediodía representantes de los medios de comunicación social de la ciudad fueron reunidos en el Centro Cívico para participar de un agasajo, ofrecido por la Gobernación, con motivo del Día del Periodista, fecha que será recordada el próximo viernes 7 de junio.

El acto que fue encabezado por el gobernador, Miguel Lifschitz, contó con la presencia de Fernando Muriel. Del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; los ministros de Salud, Andrea Uboldi, y de Obras Públicas, Pedro Morini; y el secretario de Comunicación Social, Horacio Ríos; el Dr. Ernesto Bosco, Pablo Pinotti, y otras autoridades.

La bienvenida la aportó Fernando Muriel quien señaló "como ustedes saben estoy con licencia especial para dedicarme a la campaña, pero hice una excepción porque quise estar presente en este día, porque es un día en el cual podemos homenajearlos a ustedes, con los que compartimos mucho tiempo durante el año siendo los intermediarios ente nosotros y los habitantes de la ciudad y la zona difunden nuestras actividades, pero también nos permiten trabajar mejor a partir de algunas críticas que nos hacen, que nos sirven para mejorar. No quería estar ausente, simplemente felicitarlos por el día que van a celebrar el 7 de junio que es el reconocimiento a la labor que hacen todo el año.



Antonio Bonfatti

Le siguió en el uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti quien puntualizó "el 7 de junio se celebra el Día del Periodista, la aparición de la Gazeta. Ya como presidente de la Cámara de Diputados decirles que les agradecemos lo que hacen día a día, año tras año, por informar, comunicar, formar, dar opinión, por criticar como lo decía recién Fernando, más en este mundo de las comunicaciones, este mundo nuevo en el que todo es tan rápido y tan digital las posibilidades de que los vecinos puedan interiorizarse de las políticas públicas que en definitiva es nuestro deber informar, lo marca la Constitución nacional, agradecerles, seguiremos en contacto desde mi función en la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre, y nada más que eso, agradecerles de que hayan venido".



Miguel Lifschitz

El último mensaje fue pronunciado por el Gobernador, quien resaltó "hemos venido muchísimas veces a Rafaela en estos años y en esta oportunidad para visitar obras, en un jardín de infantes y la Escuela Técnica, y para participar también de la apertura de sobres para ejecutar la última etapa de construcción del Hospital Regional y no quisimos perder la oportunidad de juntarnos con periodistas y medios de comunicación de la ciudad, que siempre nos reciben, siempre estamos en contacto, a veces de manera personal, otras de manera telefónica; para celebrar por anticipado el Día del Periodista, que es el 7 de junio".

Más adelante agregó "queríamos aprovechar también el trabajo cotidiano, celebramos que en la provincia de Santa Fe y también acá en la ciudad de Rafaela tenemos una diversidad de puentes, diversidad de medios, medios que son autónomos, no hay medios hegemónicos en la provincia de Santa Fe, pueden ser más o menos críticos, según cada periodista, o cada medio puede tener su opinión o su mirada sobre la política pero todos son autónomos, imparciales, tratan de reflejar la realidad con objetividad, realmente valoramos eso.

"Cuando vamos a otros lugares, donde no ocurren las mismas cosas, volvemos a Santa Fe y decimos 'tenemos buenos medios y buenos periodistas', acá en general, salvo alguna excepción, no hay periodismo militante, pese a las ideas políticas de cada uno. Hay un periodismo más profesional, respetuoso que busca investigar y reflejar la realidad, cada uno desde su lugar o desde su perspectiva, y creo que eso es muy importante para las instituciones, para la democracia y también para el Gobierno, porque finalmente nosotros nos comunicamos con los ciudadanos a través de ustedes".

"La labor periodística de formar opinión, de construir la noticia, buscar la información y trasladarla de manera amigable al público es realmente muy importante, así que agradecerles por eso, esperamos seguir trabajando juntos. A partir del 10 de diciembre estaremos en distintos lugares con Antonio (Bonfatti), pero seguiremos viniendo a Rafaela y seguiremos trabajando con la prensa local y seguiremos dando respuesta a la provincia de Santa Fe".