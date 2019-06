Para Otta: “Hay que armar un equipo con mucho corazón”

Arrancó un nuevo ciclo y el mundo Atlético de Rafaela, con Walter Nicolás Otta al mando del timón, ya se enfoca en todo lo que viene, con el principal objetivo puesto en la temporada 2019/2020 de la B Nacional. Y el entrenador dejó en claro cuál es el camino a seguir: “Hay que armar un equipo con mucho corazón para poder competir”. Claro se viene un certamen de ascenso con equipos de mucho peso y nada será sencillo.

“Va a ser un torneo tremendo, increíble con los equipos que hay, los que ascendieron, sabemos del poderío de Barracas Central, Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta que es un equipo acostumbrado a siempre armar buenos planteles, los que suben del Federal A, Estudiantes de Río Cuarto lo hace con una posibilidad económica de contratar buenos jugadores también, va a ser muy duro”, analizó Otta.

En lo referido a su idea futbolística, el cordobés exVilla Dálmine apuntó: “Creemos que no hay equipo que compita por algo importante si le marcan muchos goles, ningún equipo campeón es el más vencido en goles en contra”. Y agregó: “Vamos a tratar de achicar eso primero y después, de mitad de cancha para adelante creemos que hay jugadores en el club y que vamos a traer jugadores como para que nos den resultados”.



- ¿Por qué la decisión de venir a Atlético de Rafaela?



- Estábamos convencidos que queríamos venir a Atlético, era un desafío que teníamos desde hace ya unos años atrás cuando ya nos habían intentado buscar en su momento. Es un club que te brinda todo para trabajar, es muy difícil encontrar en algunos clubes las posibilidades que te brinda hoy Atlético. Vamos a tratar de aprovecharla, nos sedujo, teníamos ganas de venir, hacía rato que teníamos esa espina y esperemos aprovechar la oportunidad.



- Se lo nota muy ilusionado ante este nuevo desafío.



- Estoy muy contento de poder estar trabajando en un club como Atlético, que te brinda la posibilidad de entrenar en un lugar como este, muy feliz por eso, encontramos un plantel muy predispuesto, con ganas de revertir la situación, de revancha. Estamos muy contentos y nos encontramos con gente con muchas ganas.



- A esta altura, qué se puede saber del tema refuerzos…



- Fuimos claros con los jugadores, les dijimos que jugadores van a venir, al plantel hay que reforzarlo, pero esa cantidad de los que vengan va a depender de lo que nosotros veamos este mes acá. Si nosotros vemos predisposición, trabajo, condiciones para ser parte del plantel se quedarán y vendrán pocos, sino tendrán que venir algunos más.



- Algunos futbolistas que parecía no iban a continuar, pediste que se quedaran.



- Tenemos este plantel y queremos contar con todos hasta que decidamos quién se debe quedar y quién no, más allá de lo que hablamos con los directivos, de algún caso puntual, que puede ser alguna cuestión beneficiosa para el club eso cambiaria, tenemos todo el mes para evaluar y tomar la decisión que nosotros creamos conveniente y luego ver cuantos tienen que venir.



- Se hace más complicado la planificación cuando aún no esta confirmada la fecha de inicio del torneo y falta tanto tiempo.



- Sí, esto es un período de adaptación a lo que va a ser la pretemporada, la realidad es que si los matas ahora a los jugadores no llegan con plenitud física y mental para afrontar un torneo tan difícil como el que vamos a enfrentar, este torneo que se organizó para los equipos que no clasificaron al reducido es un problema.



- Este Atlético que ya se está armando es para el corto o largo plazo…



- Sabemos que dependemos siempre de los resultados, el trabajo a largo plazo depende de que te acompañen los resultados y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Nos encantaría quedarnos mucho tiempo, el lugar de entrenamiento es hermoso, la ciudad es muy bonita, todo el mundo nos habla muy bien del club, que esta ordenado, que te brinda todo para no errar, o errar lo menos posible, así que trataremos de lograr y ganarnos ese beneficio de quedarnos mucho tiempo.



- El primer partido oficial será por Copa Santa Fe, el próximo 20. ¿Hablaron algo sobre el equipo a presentar?



- Lo vamos a hablar en estos días con Marcelo (Asteggiano) y los dirigentes pero todo lo que tenga Atlético que competir lo va a tratar de ganar, vamos a tratar de armar algo bueno como para tratar de pasar.



Atlético ya esta en marcha, mientras se termina de definir el segundo ascenso y cerrar la temporada 2018/2019, la ‘Crema’ ya piensa y trabaja para lo que se vendrá en agosto, pro el momento, con una adaptación a lo que será en julio la parte más dura de la pretemporada.