PERFUME DE NARANJO EN FLOR SUPLEMENTO RURAL 06 de junio de 2019 Redacción Por CITRICOS EN MACETAS

Los cítricos se cultivan desde épocas remotas, desde hace más de 4000 años. Sus frutas atrajeron la atención de los pueblos primitivos, que se supone ya las cultivaban mucho tiempo antes de que aparecieran en los países europeos. Se sabe que la apariencia de la fruta y las flores cautivaron a los primeros viajeros, que no solo la describieron en sus memorias sino que las llevaron a otras regiones.

Los cítricos son sinónimos de sabor y color. Resultan excelentes cuando se quiere dar un toque distinto a la decoración de patios o galerías, y para aquellas que están con los últimos gritos de la moda les cuento que esto de decorar con cítricos en macetas está de última.

Además, en esta época los podemos encontrar en el vivero a un precio mejor, a parte de poder elegir los mejores por la gran cantidad que han llegado. Y como otra novedad, les digo que llegaron variedades nuevas de limoneros como el caipirinha, y otros que los pueden encontrar hoy en el vivero.

Las primeras plantas de cítricos se cultivaron para satisfacer una necesidad básica: comer.

Los soberbios jardines árabes y persas ya valorizaban la presencia de sus frutos.

También gozaron de sus bondades los patios coloniales argentinos. Hoy, suma a su vigencia indiscutible, una categórica capacidad ornamental.



PARA SACARLE EL JUGO

El cítrico puede vivir maravillosamente en una maceta si observamos con atención los siguientes requisitos:

+ Sol: por lo menos, debe recibir cuatro horas diarias de sol. De lo contrario, no florecerá como corresponde y –por ende– tampoco brindará buenos frutos.

+ Elección de la maceta: debe ser grande (40 cm. de alto por 40 cm. de diámetro). Preferentemente, de barro, cemento o fibrocemento.

+ Suelo: una capa de 3 cm. de pedregullo. Luego, una mezcla – por partes iguales – de resaca, tierra negra y arena.

+ Plagas: particularmente son afectadas por pulgones, mosquitas blancas y cochinillas. Para prevenir el ataque conviene ubicar alguna especie aromática en la base de la planta (menta, ciboullete, albahaca o bien, cebollas o ajos brotados). Si la plaga ya se instaló, hay que pulverizar semanalmente con una solución de agua jabonosa: una cucharada sopera de jabón blanco en pan, rallado, disuelta en un litro de agua.

+ Poda. Los cítricos no requieren poda, salvo cuando en estos casos se quiera redondear la copa y dejar libre la base del tronco. Este tipo de poda llamada de formación, se realiza durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Se despoja de ramas la base del tronco y se acortan las ramas que crecieron vigorosamente.

También se suele podar cuando es necesario retirar ramas secas o enfermas.

+ Riego. No permita que la tierra de la maceta se seque. Riegue durante el verano cada tres o cuatro días y en invierno solo cuando vea el sustrato seco. Si la temperatura sube, conviene hacerlo más seguido.



EJEMPLO DE ASOCIACIONES INGENIOSAS

+ Se puede combinar estupendamente un mandarino o kincual con plantas florales en la base. Por ejemplo ahora podrían ser pensamientos, petunias, prímulas, nácar, etc.

+ Limonero, naranjo y mandarino en macetas individuales, en sus bases margaritas arbustivas amarillas, ericas, geranios, etc.

+ Si su maceta es pequeña no dude en colocar un kinoto en ella ya que su desarrollo es menor que el de los otros cítricos.

Además les quería pasar una receta que ya está aprobada por mí, mi familia y amistades… Buenísima... anímense.

Dulce de la Nona de Italia.

1 naranja

2 limones

750 gr de azúcar

1 l de agua

1 chaucha de vainilla.

Cortar o licuar la fruta previamente haberle sacado las semillas, hervir con el agua durante 15 minutos y por último agregarle la chaucha y el azúcar hasta conseguir el punto dulce, que lo vamos verificando dejando enfriar un poquito del dulce en un platito para ver si está consistente. Riquísimo para estos días fríos con una tostada, mantequilla y el dulce caserito… después me cuentan. Y a no olvidar que:

TODO LO QUE SE COMPARTE, SE MULTIPLICA…….

Hasta el próximo encuentro. María Paula.