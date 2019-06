Nuevo ciclo de cine ¡Al Cinema! Información General 06 de junio de 2019 Redacción Por SOCIEDAD ITALIANA

A partir de mañana, viernes 7, a las 20, la Sociedad Italiana Víctor Manuel II inicia un nuevo ciclo de cine, denominado ¡Al Cinema!, con acceso libre y gratuito.

En esta primera función será exhibido el celebrado film "Cinema Paradiso".



Cinema Paradiso

Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) es una película italiana que fue estrenada en 1988. Con guión y dirección de Giuseppe Tornatore, este drama constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine. El largometraje original duraba 155 minutos, pero debido al bajo éxito que obtuvo en Italia, se redujo a 123 minutos para su estreno mundial, lo que ayudó a mejorar su taquilla, convirtiéndola en un éxito a nivel internacional. Está protagonizada por Jacques Perrin, Philippe Noiret, Leopoldo Trieste, Marco Leonardi, Agnese Nano y Salvatore Cascio. La música y banda sonora original de la película es de Ennio Morricone y su hijo Andrea Morricone, quien compuso el tema de amor.

En Roma, en los años 80, el famoso director italiano Salvatore Di Vita vuelve a casa tarde una noche, donde su novia le dice somnolienta que su madre llamó para decir que alguien llamado Alfredo ha muerto. Salvatore tiene miedo de comprometerse en una relación y no ha estado en su pueblo natal de Giancaldo, Sicilia, en 30 años. Mientras su novia le pregunta quién es Alfredo, Salvatore vuelve a su infancia.Algunos años después de la Segunda Guerra Mundial. Salvatore, de seis años, es el hijo travieso e inteligente de una viuda de guerra. Apodado Toto, descubre su amor por las películas y pasa cada momento libre en el cine local Cinema Paradiso. Aunque empiezan inicialmente en términos tensos, desarrolla una amistad con el proyeccionista, Alfredo, quien se convierte en su figura paterna y a menudo le permite ver películas desde la cabina de proyección. Durante los espectáculos, el público abuchea cuando faltan partes de las películas, aquellas escenas románticas donde los personajes se besan. El sacerdote local había ordenado que estas secciones fueran censuradas, y las escenas cortadas se apilan en el piso de la sala de proyección. Al principio, Alfredo considera a Toto como una plaga, pero finalmente enseña a Salvatore a operar el proyector.El montaje termina cuando el cine se prende fuego mientras Alfredo proyectaba Los bomberos de Viggiù después de horas, en la pared de una casa cercana. Salvatore salva la vida de Alfredo, pero no antes de que un carrete de cine explota en la cara de Alfredo, dejándolo permanentemente ciego. El Cinema Paradiso es reconstruido por un ciudadano, Ciccio, quien invierte sus ganancias obtenidas en la lotería. Salvatore, todavía un niño, es contratado como el nuevo proyeccionista, ya que él es la única persona que sabe cómo manejar las máquinas.Alrededor de una década más tarde, Salvatore, ahora en la escuela secundaria, sigue operando el proyector en el "Nuovo Cinema Paradiso". Su relación con el ciego Alfredo se ha fortalecido, y Salvatore a menudo busca ayuda, consejos que a menudo Alfredo dispensa citando películas clásicas. Salvatore ha estado experimentando con el cine, usando una cámara de cine en casa filma y conoce a Elena, hija de un banquero rico. Salvatore persigue y gana el corazón de Elena, sólo para perderla debido a la desaprobación de su padre.Mientras Elena y su familia se mudan, Salvatore abandona la ciudad para ir al servicio militar obligatorio. Sus intentos por escribirle a Elena son infructuosos; Sus cartas se devuelven como no entregadas. Al regresar del ejército, Alfredo insta a Salvatore a dejar Giancaldo permanentemente, aconsejando que la ciudad es demasiado pequeña para que Salvatore pueda encontrar sus sueños. Por otra parte, el anciano le dice, una vez que se vaya, debe perseguir su destino con todo corazón, sin mirar atrás y nunca volver, ni siquiera a visitarlo; Nunca debe ceder a la nostalgia o incluso escribir o pensar en ellos. Se abrazan con lágrimas, y Salvatore abandona la ciudad para seguir su futuro, como cineasta.Salvatore ha obedecido a Alfredo, pero regresa a casa para asistir al funeral. Aunque la ciudad ha cambiado mucho, ahora entiende por qué Alfredo pensó que era importante que se fuera.