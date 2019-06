Victorias rafaelinas en voley Deportes 06 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO REVISTA TODO A PULMON 9 DE JULIO./ Logró su segunda victoria consecutiva.

El domingo se jugó la tercera fecha del torneo Apertura de primera división de damas de la Asociación Rafaelina de Voley. En dos partidos que fueron a tie-break, hubo victorias de 9 de Julio ante Libertad y de Atlético sobre Unión de Sunchales.

La coincidencia es que en ambos casos, los equipos de nuestra ciudad remontaron un 0-2. En el gimnasio Centenario, el local se impuso con parciales de 20-25, 15-25, 25-19, 25-16 y 15-11, para conseguir el segundo triunfo consecutivo.

Por su parte, Atlético en el gimnasio Nº 2 de barrio Alberdi derrotó al Bicho Verde por 21-25, 16-25, 25-20, 25-23 y 15-10. El equipo de Marina Francesconi regresó entonces a la victoria tras la caída ante el “9” en la fecha anterior.



ARGENTINA EN JAPON

La Selección Argentina masculina ya está en Tokio, Japón, para el segundo fin de semana de la Liga de las Naciones (VNL) que arrancó el pasado fin de semana en Mendoza con dos triunfos y una derrota para el elenco nacional.

El equipo de Marcelo Méndez enfrentará al local, Irán y Brasil en un exigente calendario. La misma nómina que fue parte del primer fin de semana en Mendoza fue la que llegó a Japón.

Los partidos de Argentina serán los siguientes (televisados por TyC Sports): viernes 7:00 AM vs Japón; sábado 3:00 AM vs Irán y domingo 3:00 AM vs Brasil.

Recordemos los resultados del fin de semana para Argentina: triunfos 3 a 0 vs. Portugal (25-17, 25-21 y 25-21); 3 a 0 vs. Bulgaria (25-16, 25-21 y 25-23) y derrota 3 a 1 vs. Canadá (21-25, 27-29, 25-16 y 24-26).