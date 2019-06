Perotti presentó el plan Primer Empleo Locales 06 de junio de 2019 Redacción Por El programa está orientado a jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral. Contempla además a adultos de más de 45 años que se encuentran desocupados.

FOTO JUNTOS-PJ PEROTTI. Procura facilitar el acceso al primer trabajo.

El candidato a gobernador Omar Perotti presentó este miércoles el Programa Primer Empleo (PPE), que busca dar su primera oportunidad laboral a jóvenes de entre 18 y 25 años de ambos sexos de toda la provincia de Santa Fe. La iniciativa incluye también a hombres y mujeres de más de 45 años que hayan tenido un empleo formal y se encuentren desocupados.

El programa, que pondrá en marcha Perotti en caso de ganar las elecciones, busca abrir una posibilidad de trabajo mediante distintos procesos de capacitación y entrenamiento en el sector privado, con el fin de que quienes accedan desarrollen aptitudes, actitudes, conocimientos y habilidades similares a las que se requieren para desempeñarse en el mercado laboral.

El plan contará con el financiamiento del gobierno provincial, que se hará cargo del 50 por ciento de la remuneración mensual que perciban, quedando el otro 50 por ciento a cargo del empleador. Los beneficiarios tendrán durante 12 meses jornadas laborales de cuatro horas diarias o 20 semanales y el PPE contempla la posibilidad que las empresas puedan ampliar el horario laboral y contratar a los beneficiarios de manera formal, afrontando las cargas sociales y abonando el resto del salario.

En el marco de la presentación, Perotti resaltó la preocupación que tienen “los santafesinos sobre el tema, frente a las suspensiones y despidos y la preocupación del que no consigue un trabajo. Allí claramente están los jóvenes”. Además explicó que la selección de los beneficiarios se realizará en un sorteo de Lotería Provincial.

Dicho programa se suma a la iniciativa de Boleto Estudiantil Gratuito, que prevé implementar si es electo gobernador, y beneficia a estudiantes primarios, secundarios y universitarios, y a docentes y personal no docente de primaria y secundaria. De igual manera, se instaurará el boleto del Adulto Mayor, que incluirá a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, además del Boleto para Trabajadores que cubrirá el 50 por ciento del valor del pasaje para ir y volver del lugar de trabajo, y beneficiará a empleados en relación de dependencia cuya retribución no supere los dos salarios mínimo, vital y móvil.

“Tenemos muchos barrios, muchos pueblos y ciudades donde todavía falta agua potable y cloacas, donde todavía hay muchas zanjas con agua esperando un cordón cuneta. Allí también los jóvenes van a poder ser parte. Jóvenes y desocupados de ese barrio van a poder ser parte de esas obras, de trabajar en cooperativas, de trabajar en pequeñas y medianas empresas de la construcción”, concluyó el candidato a gobernador.