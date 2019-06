¿Nacho Pussetto llega a Boca? Deportes 06 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El actual delantero del Udinese de Italia, exAtlético de Rafaela y Huracán, está en los planes de Boca para ser parte del plantel profesional en las próximas temporadas, y declaró ante la prensa sobre ello.

Nacho fue uno de los mejores jugadores que tuvo el 'Glogo', con el rafaelino Gustavo Alfaro a la cabeza y él mismo es quien lo pidió desde el primer momento para el club de La Ribera. Al ser viejos conocidos, sumados a la velocidad y habilidad, la dirigencia del elenco argentino estaría dispuesta a hacer un esfuerzo económico por él.

En relación a los rumores que lo vinculan con la camiseta azul y oro, el nacido en Cañada Rosquín dialogó con la prensa sobre aquellas palabras que lo acercarían al "Xeneize" en el próximo mercado de pases. “Es uno de los más grandes de la Argentina y moviliza”, dijo el atacante de veintitrés años de edad.

“Son solo rumores. Estoy contento en Europa, pero no descarto volver. Habrá que evaluar las posibilidades. Me quedan cuatro años de contrato en Italia y estoy súper cómodo", destacó en relación a lo que se habla en los medios sobre su pase a Boca. Dejó en claro que está pasando por un buen momento en la Serie A, pero que si la oferta lo seduce, regresaría a la Argentina.

“A uno siempre le gustaría jugar en un club así de grande, es un sueño para todo futbolista desde que comienza con esta carrera, pero me quedan cuatro años de contrato y, como dije anteriormente, estoy cómodo acá en el Udinese”, expresó Pussetto, quien por estas horas se encuentra de vacaciones y por Rafaela.