Escala salarial para semilleros en el país SUPLEMENTO RURAL 06 de junio de 2019 Redacción

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), difundió en las últimas horas las remuneraciones mínimas y las categorías laborales para el personal que se desempeña en la actividad de semilleros en todo el país.

La vigencia de la escala que se dio a conocer es a partir del 1 de marzo de 2019 hasta el 30 de abril de 2019, y se mantendrán aún vencido el plazo hasta que no se conforme una nueva resolución.

De esta manera, quienes se desempeñen en el trabajo en campo y centros correspondientes a investigación y desarrollo percibirán los siguientes salarios.

Personal permanente continuo y discontinuo y temporario:

OPERARIO A: mensual sin SAC $22.271,25 / jornal sin SAC $968,22

OPERARIO B: mensual sin SAC $24.052,84 / jornal sin SAC $1.045,78

OPERARIO C ESPECIALISTA: Mensual sin SAC $25.166,33 / jornal sin SAC $1.094,19

Trabajo a campo - actividad de desflore.

Personal permanente continuo y discontinuo y temporario:

OPERARIO A: jornal sin SAC $968,32

OPERARIO B: jornal sin SAC $ 1.016,73

OPERARIO C ESPECIALISTA: jornal sin SAC: $1.065,14

Trabajo en planta.

Personal permanente continuo y discontinuo y temporario. Secado, desgrane y descarga de espiga:

OPERARIO A: mensual sin SAC $27.010,80 / jornal sin SAC $1.174,38

OPERARIO B: mensual sin SAC $31.512,60 / jornal sin SAC $ 1.370,11

OPERARIO C ESPECIALISTA: mensual sin SAC $34.213,68/ jornal sin SAC: $1.487,54.