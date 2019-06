Balangione firmó convenios con UCSE y el Colegio de Abogados

Organizada por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPD-, la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, estuvo de visita en Rafaela donde realizó una serie de actividades institucionales. Entre ellas se destacaron la firma de convenios de colaboración con el Colegio de Abogados de la 5° Circunscripción, y con la Universidad Católica de Santiago del Estero. Asimismo, también mantuvo una reunión con los integrantes de la Defensoría Regional de Rafaela, sita en calle Rivadavia 574.

Acerca de su intensa agenda en la cuidad, Balangione contó sus objetivos ante los medios locales.“Estoy desde el lunes en Rafaela, donde en primer lugar firmamos un convenio con la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la sede que hay en esta ciudad, con la idea de hacer actividades en conjunto. La defensa pública, y la universidad, especialmente con la Facultad de derecho y la Facultad de Psicología, más todas las otras áreas que la universidad viene desarrollando en Rafaela con una cantidad importante de alumnos. Eso para nosotros es muy importante porque es como una retroalimentación entre el ámbito académico y la defensa pública. Tenemos muchas cosas para aportarle a la universidad y también muchas cosas para absorber de la universidad, entre ellos pasantías, prácticas profesionales de los jóvenes que se van recibiendo y que están avanzados en sus carreras. Por otro lado, este lunes también tuve una reunión muy intensa y muy buena con todo el personal de la Regional Rafaela, que está a cargo la defensora Estrella Moreno, con la planta completa de defensores de todas las circunscripciones, ya que había gente de Tostado y San Cristóbal, y con todos los empleados. Pudimos conversar acerca de la gestión, de cuáles son los proyectos, cuál es la proyección. También pude escuchar cuál es la problemática de Rafaela. Si bien esto no era necesario porque tengo una comunicación muy fluida con Moreno y tengo periódica y asiduamente reuniones con las 5 regionales, es decir con todas las circunscripciones de la provincia. Por otro lado, estamos tomando entrevistas para concurso de personal para terminar de cubrir las vacantes que nos quedan en esta circunscripción. Por último, tengo una firma con el Colegio de Abogados, donde vamos a suscribir un convenio para establecer un sistema de abogados prestadores. Como para que quede en claro y se pueda entender, nosotros como defensa pública penal brindamos un asesoramiento y una defensa técnica gratuita a todas las personas que lo requieran, especialmente a las que no tienen medios económicos. Una asistencia del estado es gratuita, que por el principio de inocencia, consagrada en la Constitución, tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa a las personas que son perseguidas penalmente. Pero hay gente que viene a pedir nuestros servicios y que tiene capacidad económica. En esos casos, la ley nos habilita a cobrar honorarios por escala de aranceles, más económicos, y como nuestra planta de defensores es bastante exigua, podemos también por ley construir este sistema de prestadores que se hace mediante convenios con el Colegio de Abogados, donde se va a llamar a un concurso para una capacitación y una evaluación para designar algunos abogados de la matrícula que trabajarían en nuestro sistema, colaborando con la defensa pública contra el pago de los honorarios de aquellas personas que requieran defensa pública y que tienen medios económicos para pagar los honorarios”.



INQUIETUDES

No obstante, la defensora provincial también hizo hincapié ante este Diario cuáles fueron los planteos o inquietudes que le hicieron desde la Defensoría de Rafaela, afirmando que “planteos hay, como en toda la provincia. Dentro del sistema de justicia penal de la provincia, la defensa pública siempre es la que menos recursos tiene. Tenemos una carga laboral muy importante, ya que se trabaja muchas horas y se pone mucha energía en esto. La circunscripción Nº 5 tiene una extensión geográfica importante y hay largas distancias, ya que esto llega hasta Gato Colorado más todos los pueblitos del norte provincial. La defensa pública es requerida en todas las localidades, y en el campo también. Siempre se piden mayores recursos materiales y humanos. Uno de los temas que se hizo hincapié es la necesidad de contar con mayor colaboración interdisciplinaria. Aquí, en la planta de esta circunscripción, tenemos solamente un trabajador social que ingresó en la gestión mía y hay una pasante que está por recibirse de psicóloga. Eso es toda nuestra colaboración. Si bien, nosotros cuando necesitamos una pericia contratamos un psicólogo o psicóloga para el caso concreto. Pero la idea sería poder tener un poco más de personal. Y lo que también me plantearon, algo que a la defensora regional también le preocupa, es la gente que trabaja en lo que es la etapa de ejecución, es decir, cuando las personas ya son condenadas y están atravesando la privación de la libertad, la estadía en el encierro. Como acaba de terminar el sistema conclucional, que es el sistema viejo penal y la corte nos pasó todas las causas, aquí en Rafaela se recibieron alrededor de 130-140 causas que están bastante atrasadas, sobre todo en la atención, y no tenemos un personal específico para poder atender esto y con el dato que se suma a la problemática para Rafaela, que es que aquí no hay cárceles. O sea que los presos de Rafaela están en Las Flores, en Coronda o en Santa Felicia, que es en Vera. Eso requiere que los defensores que están a cargo de las defensas de esas personas tengan que viajar. Y para esto, hay que liberar, no tener audiencias ese día, es decir, es como una sábana corta, uno tapa de un lado y destapa del otro. Esta es una gran preocupación que se viene manifestando. Después, en general, hay un muy buen clima de trabajo, está todo muy organizado, está bien dividido el cuerpo de defensores y empleados en distintas unidades, donde el trabajo está repartido por temas y hace que sea muy eficiente, eficaz y especializado. Y algo que me encantó es que, por ejemplo, cuando hay un juicio, me decían que todos se ponen la camiseta y colaboran con ese defensor que está con el juicio. A nosotros nos tocó una parte muy difícil del sistema penal, que es defender al imputado, al que es investigado por haber cometido supuestamente un delito. Entonces, nuestra actividad es difícil de explicarle a la gente, es difícil de comprender, pero lo nuestro es nada más y nada menos que cumplir con manda constitucional que es la garantía de defensa en juicio. Tratamos de hacer lo mejor posible y estoy muy conforme con Rafaela, humanamente, y cómo se está desarrollando el grupo de trabajo”.