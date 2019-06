Festival Nacional de Ajedrez Infantil Deportes 05 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA ATLETICO SALVADOR DELGADO./ Se destacó en San Cristóbal.

Atlético de Rafaela organiza la 13° edición del Festival Nacional de Ajedrez Infantil destinada a categorías FADA Sub 8, Sub10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16; Absoluto y Femenino. El encuentro se realizará los días 7 y 8 de julio y se utilizará el sistema de juego suizo de 6 rondas.

La Subcomisión de Ajedrez es la encargada de llevar adelante esta competencia y entienden que será mucho más que un encuentro de pequeños ajedrecistas, profesores, árbitros, entrenadores, dirigentes y padres en torno a una competencia de jerarquía del Ajedrez Infantil.



FESTIVAL CON HISTORIA

A partir de 1990 el Ajedrez de Atlético de Rafaela inició un movimiento que con el paso de los años se convertiría en la Liga Argentina de Ajedrez Infantil (LADAI), institución dedicada al crecimiento de todos los actores del ajedrez. Estos encuentros infantiles incidieron en el nivel de los niños, el perfeccionamiento entrenadores e instructores, la mejor organización de las competencias y también el alto respaldo de los familiares. Excelentes jugadores de este momento, muchos convertidos en maestros internacionales y padres de aquel tiempo, hoy, convertidos en dirigentes, y árbitros de vasta trayectoria, hicieron sus primeros pasos en aquellos encuentros de alta competitividad y también de gran camaradería y confraternidad.

Atlético de Rafaela fue el epicentro de recordadas jornadas con centenares talentosos de participantes, con los Festivales Nacionales de Ajedrez Infantiles y luego las recordadas ediciones de la Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil. Este año, se retoma aquella con nuevos desafíos.



COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES

Sábado 6/07: Torneo rápido de Ajedrez libre. Domingo 7/07: Cena show de Confraternidad. Sábado 7 y domingo 8/07: Torneo Nacional Infantil de Sub 8 hasta Sub 16. Domingo 8/07: Charla y debate “Desarrollo del Ajedrez Infanto Juvenil y fijar un Calendario 2020 de Torneos”. Domingo 8/07: Conferencia sobre Ajedrez en las Escuelas.

Torneo Nacional: Lugar de Juego: Atlético de Rafaela. Días de Juego: domingo 7 y lunes 8 de Julio 2019 Categorías: FADA Sub 8 - Sub 10 - Sub 12 - Sub 14 - Sub 16 - Absoluto y Femenino Sistema de Juego: Suizo 6 Rondas Tiempo de reflexión: 75 minutos + 10 segundos.



EN SAN CRISTOBAL

La Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela participó en la ciudad de San Cristóbal, del inicio del calendario oficial de torneos de la Federación Rafaelina de Ajedrez. Los conocidos y tradicionales "Dominguitos". En la categoría Sub 8, la grata sorpresa de la jornada fue la perfomance de Salvador Delgado, que debutaba jugando un torneo de ajedrez y se llevó la victoria en su categoría ganando todas sus partidas, cabe destacar que Salvador tiene tan solo 5 años.

En una numerosa y competitiva categoría Sub 14, una destacada actuación de Ignacio Zinoni, quién resultó subcampeón y Brian Ceballos ocupó el 4º puesto. En la misma categoría debutaron con una muy buen perfomance Ismael Chiappero y Santiago Nuñez.

En categoría Libres, Sebastián Lukestik y César Ceballos compartieron el 6º lugar.